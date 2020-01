El hotel de Cristóbal López sigue abandonado en el Lago Gutiérrez

A orillas del lago Gutiérrez, sobre la Ruta 82, a un paso del cerro Catedral y conectado al centro de Bariloche, la hostería El Retorno fue durante años un lugar ideal para el descanso. La calidez de la madera, las flores y los cauquenes del jardín, el muelle, la playa, el bosque, el parque eran los ingredientes perfectos para unas vacaciones ideales y para los residentes que disfrutan del té, una de las mejores opciones de esos domingos de invierno.Pero este pequeño paraíso no existe más. El Retorno da miedo. Y no es sólo una metáfora. El saqueo de los edificios que hasta hace meses eran una hostería y cabañas acompaña el derrumbe del pequeño imperio económico que Cristóbal López, hoy detenido por defraudación al Estado, comenzó a amasar en Chubut hace 30 años y consolidó durante los gobiernos kirchneristas.El entonces Grupo Indalo, de López, le compró la hostería a una sociedad de capitales barilochenses en 2013. La operación -cuenta ahora en reserva uno de los que participó de las negociaciones- fue ardua y no se conoció al comprador hasta que se firmaron los papeles. Todo se hizo en blanco.La razón social no cambió, es la misma porque no sólo se quedó con la estratégica y valorada propiedad sino que además recibió el fondo de comercio.

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 26 de enero de 2020