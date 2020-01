El Gobierno les exigirá a las Low Cost que presenten servicio a las rutas menos rentables

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo adelantó el ministro de Transporte, Mario Meoni. Además dijo que reforzarán los controles para que se cumplan con las normas de seguridad.

El Gobierno nacional anunció que a las aerolíneas Low Cost se les exigirá que cubran también las rutas menos rentables y que se reforzarán los controles sobre los servicios que prestan y para garantizar que se cumpla con las medidas de seguridad.

Así lo adelantó este jueves el ministro de Transporte, Mario Meoni, durante una entrevista en Radio Con Vos, donde aclaró que la intención es no desplazar del mercado doméstico a esas compañías.

«Sí les vamos a exigir el cumplimiento de todas las rutas. Cumplen con algunas rutas y con otras no», aseguró el funcionario nacional para luego explicar que se les demandará a las Low Cost cubrir las rutas «menos rentables».

«Nosotros creemos en la competencia aérea, pero creemos en una competencia aérea más justa, no que Aerolíneas se haga cargo de volar a los lugares más complejos y que las otras empresas viajen solamente a los destinos que les parezcan rentables«, dijo.

Seguido, remarcó: «Vamos a exigir que hagan rutas que tal vez no son 100 por ciento rentables, o que su rentabilidad dependerá del volumen de pasajeros, porque se han elegido algunos destinos y otros no».

«No hay margen para que el estado de derecho no funcione a pleno y, si el estado de derecho funciona a pleno, las empresas se deben ajustar a eso y eso les dará competitividad o no. Pero no somos nosotros quienes vamos a determinar la competitividad o garantizarle la competitividad a una u otra empresa», completó.

Asimismo, Meoni agregó que también se intensificarán los controles para garantizar que todas las medidas de seguridad se cumplan según lo establecido.

«Vamos a cumplir con todas las normas de seguridad y los controles correspondientes, queno estamos 100% seguro de que lo hayan estado haciendo en todo este tiempo«, señaló Clarín.