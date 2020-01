El Gobierno del Chubut acompañó a Gualjaina en los festejos por su 92º aniversario

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Funcionarios del gabinete provincial supervisaron obras en ejecución, firmaron convenios para la construcción de una vivienda para el Guardafauna de Piedra Parada y adaptaciones ante requerimientos de familias de escasos recursos.

En representación del Gobierno provincial, el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura, Mauro Carrasco, acompañó al intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri en el acto inaugural por el 92º aniversario de la localidad en la Plaza General San Martín.

Además participaron, el subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas, Sergio Casin, Matías Cutro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura; el director de Políticas Sociales del IPVyDU, Jorge Etchepareborda, el gerente de Petrominera S.E., José Luis Esperón, el diputado provincial Pablo Nouveau, el intendente de Corcovado, Ariel molina, concejales y público en general.

Convenios

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, se procedió a la lectura y firma de un convenio entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y la Municipalidad de Gualjaina, para la “Construcción de una vivienda de 2 dormitorios del prototipo Guardafauna en Piedra Parada”, por un monto de $1.949.371,44.

Asimismo, se firmó un acta compromiso entre el IPVyDU y el municipio para dar inicio a “Ampliaciones y/o Adaptaciones Habitacionales para personas con discapacidad”, que serán destinadas a las familias de los vecinos Jonathan Galiano, Marisa Sánchez, Florencia Farías y para el Sr. Javier Curuala.

Estado presente

Al dirigirse a los presentes, el titular de Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura, Mauro Carrasco, manifestó que “tuve el placer de conocer este pueblo hace pocos años y desde ese día nunca pude dejar de visitarlo. Es un lugar que en lo personal me llena el alma. Hoy trayendo el saludo del Gobernador Mariano Arcioni, con quien estamos trabajando fuertemente para salir de esta crisis”.

“Tuvimos la oportunidad de recorrer las obras realizas, y las que están en ejecución. Recorriendo todos los ejes que está trabajando Marcelo de manera muy ordenada. Vemos inversiones provinciales y privadas que llevan al desarrollo de la localidad. Trabajamos con proyectos como Itinerarte o Sumate, hoy se firmó la construcción de la vivienda para el Guardafauna de Piedra Parada en un lugar ícono y seguimos apostando”, manifestó Carrasco.

Asimismo, el funcionario provincial, manifestó que “en materia de energía renovables en mercados rurales donde Gualjaina contará con más de 200 equipos de paneles solares en hogares donde necesitan asistencia lumínica. Y avanzamos en trabajos en materia de producción”.

Por último, Carrasco expresó: “Siento un gran orgullo por Gualjainay no tengan dudas que a pesar de la crisis vamos a seguir estando presentes, cuenten con nosotros que haremos todo lo posible para sacar a Chubut adelante”.

Reconocimientos

Con gran presencia de vecinos, se hicieron entrega de reconocimientos a empleados municipales jubilados; Marta Lago Ventura, Antonia Ferdinando Cretton, Marcelino Gregorio Cerda, Mariano Ángel Antieco, e hicieron lo propio con la odontóloga Adriana Cataldo y al gerente de Petrominera, José Luis Esperón, destacando su aporte a la comunidad.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a personal municipal con más de 30 años de servicio: Daniel Fabián Espinosa, Elbio Elias Grenier, German Hube, Silvia Edith Lara y Omar Darío Vásquez.

En ese sentido, el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, remarcó que “queríamos comenzar este acto con entrega de reconocimientos a personas que transitaron por el Municipio, otros que están esperando su pronta jubilación. Gracias a ustedes, gran parte de la comunidad se ha construido, fueron años de trabajo hacia la comunidad, y merecían este reconocimiento”.

“Destacar el reconocimiento del gerente Esperón, ya que la generación de energía es a través de una central térmica, no había energía en la comunidad y necesitamos proveer no sólo los vehículos sino darle continuidad a la comunidad y él siempre nos ha auxiliado para que Gualjaina no sufriera apagones. Petrominera siempre estuvo presente”, señaló Limarieri.

Posicionar a Gualjaina

Asimismo, el jefe comunal remarcó que la firma del convenio para la vivienda en Piedra Parada, “es una gestión muy esperada desde el primer día de gestión trabajamos en el desarrollo productivo y turístico, para posicionar a la localidad con economía propia. Esperamos a futuro ver a informantes turísticos en la ANP, para que quienes recorran la zona sepan qué visitan, que el turista se vaya conforme y vuelva pronto”

“Entre todos podemos sacar la Provincia adelante”

Limarieri aprovechó la oportunidad para remarca que “todos saben los momentos críticos que está viviendo la Provincia y Nación, pido su acompañamiento para salir adelante. Las medidas tomadas por el Ejecutivo, son necesarias, para que el Estado pueda seguir funcionando y salir de esta crisis”.

Y manifestó que “hay provincias que están en peores situaciones, que se han declarado estado de default y otras que han llenado de impuestos a los vecinos. Este gobernador ha tomado una decisión distinta para que ese impacto no lo sufra el vecino común y No matarlos de impuestos como sufrirnos estos últimos 4 años”.

“Es una situación difícil pero también el Gobierno nacional toma medidas para que impacten lo menos posible. Les pido que mantengamos la paz social, no nos enfrentemos entre vecinos, ni chubutenses, entre todos demos el ejemplo y demostremos que podemos sacar entre todos a Chubut”, concluyó Marcelo Limarieri.