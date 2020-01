Desde su apertura, el Museo del Puerto de Rawson ya recibió a más de 2 mil visitantes

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Museo del Puerto de Rawson, ubicado en la emblemática esquina de Comodoro Lasserre al 300 ingresando por Aguaráguazú, ya recibió a más de 2 mil visitantes desde su inauguración.

El Museo abre sus puertas de martes a domingo de 17 a 21. Allí se narra la historia de la actividad pesquera, sus protagonistas, y se pone en valor la gastronomía mediante la recreación de una cantina tradicional y la historia de la Fiesta Nacional de los Pescadores del Sur.

Fue reinaugurado el 21 de diciembre, tiene como objetivo principal homenajear a los hombres de mar que remontaron el río en busca de un lugar propicio para brindar servicios cuando el tehuelche transitaba el territorio de la cordillera a la costa. Dicho espacio nació en octubre de 2019 con un homenaje a Don Juan Iglesias. Tiene una cronología de fotos antiguas que cuenta la historia de la relación del río con los primeros pobladores. En él hay un banner con los nombres de los marineros desaparecidos desde el 2000 y en breve se inaugurará otro con los nombres anteriores al año mencionado.

Prefectura y fotografías

Patricia Lorenzo, coordinadora de Patrimonio Histórico y Museos de Rawson comentó que “se prevé la instalación de un espacio para que la Prefectura Naval Argentina cuente su historia en primera persona”. Para ello, el Museo cuenta con un espacio destinado donde se encuentran dos uniformes en exposición, uno de gala blanco y otro de fajina de invierno, azul donación del prefecto Rebasti al Museo de la Ciudad.

Lorenzo detalló que “Carlos García donó un banner con una foto de la primera moto de agua con la que contó la Prefectura con asiento en Puerto Rawson. Se trata de una foto tomada por un turista español que compartió en las redes donde se ve la moto de agua haciendo maniobras y detrás las toninas siguiéndola”.

En este momento se puede visitar una muestra fotográfica del fotógrafo capitalino Pablo “Chelín” Solivella. También puede visitarse una exposición de arte pictórico del ámbito marítimo. Se exponen elementos donados por la familia Melivilo, por Nerina León, entre otros.

Se recreó una taberna que “revaloriza lo gastronómico y a las familias que se dedicaron a la gastronomía en Puerto Rawson”. Finalmente la funcionaria destacó que “la gente hace un circuito de visita de un Museo al otro; algunos visitan primero el Museo 1823 y allí se enteran del Museo del Puerto y entonces lo visitan o viceversa”.

Un poco de historia

A finales del siglo XIX el puerto comercial y marítimo de Rawson estaba ubicado en lo que hoy es el barrio San Ramón, en inmediaciones del viejo puente de madera, donde se ubicaban los galpones de cereales y tenía asiento la central de la Compañía Mercantil del Chubut. Allí tenían sus viviendas y los almacenes de ramos generales los primeros marineros comerciantes, como Luis Costa.

En esa época no había un muelle, ya que el río, que no era igual a como se lo conoce hoy porque no existía el Dique Ameghino, estaba en su estado natural y permitía el amarre de los barcos simplemente en su orilla.

En 1899 la Gran Inundación también se llevó la parte media del puente de madera construido por el poeta Griffith Griffiths. No fue sino hasta el 25 de noviembre de 1900, con el ingreso de la Guardia Nacional a la desembocadura del Río Chubut que se inauguró el Puerto de Rawson donde lo conocemos hoy.

Luego que la Gran Inundación se llevara el puente de madera, los pobladores pasaban de una orilla a otra con la ayuda del botero Robert Hughes apodado “Otrolau” ya que la gente lo llamaba al grito de “otro lado” para que los cruzara de orilla. En 1906 la Nación compró el puente de hierro pero no pudo inaugurarse sino hasta 1918 ya que hubo atrasos en el pago de los certificados y, además, el mundo estalló en la Primera Gran Guerra Mundial.