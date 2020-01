Desde el oficialismo confían en conseguir los votos para aprobar el Plan de Ajuste

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Continuarán las negociaciones para sacar la próxima semana el paquete de medidas económicas que impulsa el Ejecutivo. El jefe de bancada de Chubut al Frente, Juan Horacio País, indicó que buscarán alinear a todo el bloque. Y aseguró que antes de mitad de año se reperfilará la deuda.

Tras la decisión de posponer para el próximo miércoles la Sesión Extraordinaria de la Legislatura, en el oficialismo se mostraron confiados en conseguir los votos para sacar el paquete de medidas económicas de ajuste.

Desde la presidencia del bloque de Chubut al Frente, Juan Horacio País, señaló que se buscará unificar la postura de la bancada y también tender puentes con los legisladores opositores. La iniciativa precisa de mayoría simple, es decir 14 votos en caso que estén los 27 diputados presentes.

Pais señaló que las medidas tomadas por el gobierno del Chubut “no son simpáticas”, y que la situación de la provincia es crítica tanto para los sectores públicos como para los privados, “al igual que ocurre también con otras provincias y el país”.

Luego que el ministro de Economía, Oscar Antonena, se reuniera con los diputados provinciales para explicar las medidas de ajuste que intenta implementar el Gobierno comandado por Mariano Arcioni, donde, entre otras cosas, se decidió posponer la sesión extraordinaria en la Legislatura hasta el viernes 29, el diputado provincial, a través de A Tiempo en Verano (Cadena Tiempo), indicó: “Creo que vamos a tener los votos para aprobar el plan, las medidas no son simpáticas pero hoy no tenemos previsibilidad”.

Consultado por las diferencias dentro del bloque oficialista, mencionó que “Dialogamos todos los días buscando consensos, cada uno tiene una opinión particular y luego nos comportamos como bloque y apoyamos las políticas de gobierno. De todos modos, todos tenemos la opinión. Siempre trabajamos en la unidad y es nuestro deber apoyar al gobierno para afrontar esta crisis”.

En referencia a uno de los proyectos centrales que se tratará en la Legislatura la semana entrante, Pais sostuvo que “el congelamiento de los sueldos es una decisión del gobernador”, y agregó que “hay que ver si ese proyecto avanza o se retira”. Es decisión del gobernador. La decisión si lo quita o no corresponde al Ejecutivo”.

En cuanto los plazos del reperfilamiento de la duda provincial, el presidente del bloque “Chubut al Frente” sostuvo que él cree que “antes de mitad de año, la deuda va estar negociada”.

Días atrás los gremios nucleados en la Mesa de Unidad Sindical se manifestaron en contra de las medidas tomadas por el Ejecutivo provincial. En base a esto el diputado explicó: “La situación es crítica, no solo para los gremios, sino para todos los sectores, tanto para los públicos como para los privados” y no es Chubut la única provincia con problemas. Esta todo el país en situación delicada, muchas provincias.

“Aquí no se ha suspendido las clausulas gatillo, otras provincias las anularon por decreto y no fue la postura de Arcioni. Puede entender el malestar, sabemos que es un crédito alimentario el salario, pero de alguna forma hay que ordenarlo. Hoy no se cuenta con los recursos para”.

Reperfilar deuda

En cuanto los plazos del reperfilamiento de la duda provincial, el presidente del bloque “Chubut al Frente” sostuvo que él cree que “antes de mitad de año, la deuda va estar negociada”. Esto para “evitar los pagos de las cuotas subsiguientes. Entiendo que hay dos aristas a tratar. Una la tasa de interés que estamos en otro gobierno y nos dejaron con riesgo país de 2.000 puntos. El atractivo de las regalías, tasa de interés y plazos”.

Agregó que se requiere una adhesión del 75% de los acreedores para lograr un reperfilamiento. No podemos hacer lo que hizo Kicillof en la provincia de Buenos Aires y no pagar, porque la deuda está garantizada con regalías”.