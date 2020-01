Corvalán: “Usar esos términos con liviandad, merece una disculpa pública”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Viceintendenta de Puerto Madryn se refirió al conflicto entre el gobierno y los diputados oficialistas. “Cuando el problema es económico, no hay otra forma de solucionarlo que no sea con la política” dijo.

Noelia Corvalán, quien hasta diciembre estuvo al frente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Chubut y en la actualidad es Viceintendenta de Puerto Madryn, afirmó que sería apresurado hablar de una ruptura entre el gobierno que encabeza Mariano Arcioni y el bloque de diputados de Chubut al Frente.

Sin embargo aseguró que las palabras del mandatario provincial “merecen una disculpa pública” y que no hay otra forma de superar esta situación que a través de la política.

“Yo no me adelantaría a hablar de una ruptura, es decir, discusiones tiene que haber, el tema es que hay que revisar las formas” sostuvo la viceintendenta, que por estas horas se encuentra a cargo del ejecutivo que comanda Gustavo Sastre.

En ese sentido, aseguró que así “como se utilizan epítetos como miserables, si tan livianamente salen esos términos, también amerita una disculpa en público, porque todos hemos trabajos para hoy estar en los lugares donde el vecino nos eligió”.

Posteo en redes

Apenas conocidas las declaraciones de Arcioni, en las cuales tildaba de miserables a quienes no permitían el tratamiento legislativo de los proyectos impulsados por el gobierno provincial para superar la crisis económica, Corvalán posteó en las redes sociales “Hace tiempo que escuchamos de @arcionimariano reclamos sobre la poca colaboración del Legislativo. No será tiempo de aceptar la falta de política y la calidad paupérrima de los proyectos enviados? Más fácil es ver las culpas afuera, un poco de humildad. @ric_sastre te banco”.

“La verdad que quien me sigue en las redes también se puede haber sorprendidos, haber manifestado mi malestar a través de las mismas” dijo esta mañana a Cadena Tiempo la titular del Concejo Deliberante de Rawson, y explicó que “en general soy de la postura que si hay algún malestar se tiene que conversar, las redes no son amigas para solucionar este tipo de malestares, peo la verdad que las palabras y las expresiones del gobernador me parece que fueron absolutamente desafortunas”.

Hace tiempo que escuchamos de @arcionimariano reclamos sobre la poca colaboración del Legislativo. No será tiempo de aceptar la falta de política y la calidad paupérrima de los proyectos enviados? Más fácil es ver las culpas afuera, un poco de humildad. @ric_sastre te banco ✌✌ pic.twitter.com/GfwUvQ63Lj — Noelia Corvalán (@mnoecorvalan) January 29, 2020

En ese sentido, aseguró entender la tensión que genera la situación económica y financiera de Chubut, “es complejísima y eso puede llevar a que los ánimos de alguna manera estén un poco más caldeados y que los tiempos por ahí no sean tiempos de análisis que tiene el legislativo”, aunque aclaró que tal como lo han expresado algunos diputados provinciales, las medidas impulsadas desde el gobierno son proyectos de ley “y todo lo que se apruebe tiene impacto para toda la comunidad, entonces requiere que nosotros hagamos consultas”.

Soluciones políticas

“Cuando el problema económico no hay otra forma de superarlo que a través de la política, y más allá de la postura de los vecinos en cuanto a ver la política como una cosa negativa, estamos hablando de política bien entendida, de sentarnos a dialogar y hacer acuerdos, porque en estos casos el proyecto que se está discutiendo es ver a quien se le sigue ajustando; entonces hay que consultar, dialogar, y ver cuales van a ser los sectores que van a ser más impactados”.