Comodoro: Una joven denunció que la drogaron y secuestraron

Una joven logró avisar a través de whatsapp a sus familiares que la habían drogado y que estaba en una casa que desconocía y no la dejaban salir. Luego de una investigación a contrarreloj, la policía rastreó la vivienda de la calle Chacabuco donde se encontraba la mujer, allanó el lugar y un hombre logró escapar.

La denuncia la realizó la madre de la joven en la seccional Séptima de Comodoro. Allí explicó que el domingo su hija se retiró de su casa cerca de las 18 horas y perdió contacto hasta ayer lunes a las 14 cuando le contó la terrible situación que vivió.

Todo comenzó cuando la joven se comunicó con su hermana mayor alrededor de las 17 horas y le dijo que había ido a una cervecería, donde tomó alcohol y perdió el conocimiento. Asimismo, había publicado una foto en el estado de WhatsApp donde aparecía con un chico. Ella dijo que estaba en una casa, pero que no sabía de quién era ni dónde quedaba.

La madre de la víctima contó que en un momento la joven comenzó a enviar mensajes en los cuales decía que estaba en una habitación con dos hombres encapuchados que no la dejaban salir. En ese contexto, ambos le preguntaron por su cuñado (pareja de su hermana mayor) manifestándole que no la iban a dejar salir si su cuñado no aparecía.

Con la descripción de la casa donde la tenían secuestrada y la posible ubicación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dio inmediata intervención a la Brigada de Investigaciones para que recolecte información. De esta manera, el personal junto el Fiscal de Turno, Juan Carlos Caperochipi, se dirigieron al lugar y se corroboró la existencia de un inmueble con similares características sobre calle Chacabuco.

En el lugar, fueron atendidos por una mujer, a quien se le consultó por su hijo, pero dijo que no estaba, mostrándose hermética en cuanto a brindar alguna información. En medio de la conversación, se observó que en la terraza se encontraba el hombre con la joven buscada.

Tras el ingreso del personal de la División de Investigaciones, el joven se escapó por los techos linderos. La joven fue asistida en forma inmediata por la autoridad judicial y policial, el Servicio de Asistencia a la Victima, implementándose los protocolos respectivos tanto para su asistencia emocional como su evaluación médica.

Finalmente se ordenó un allanamiento en la casa que se llevó adelante anoche, señaló ADNSur.