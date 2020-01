Chubut participó en la presentación de las líneas de gestión del Ministerio de Ambiente de la Nación ante el COFEMA

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la oportunidad, el titular del área ambiental del Chubut, Eduardo Arzani, destacó la mirada federal del nuevo Gobierno nacional, la predisposición para trabajar en conjunto y la especial atención en las problemáticas regionales.

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, Eduardo Arzani, participó este miércoles en Buenos Aires de la primera reunión del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). En la oportunidad tuvo lugar la presentación de las autoridades federales, de las autoridades nacionales a cargo del ministro Juan Cabandié, y de las líneas de gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En la cartera nacional, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, recibió a los miembros del COFEMA, integrado por representantes de todas las provincias, para delinear una agenda de trabajo que atienda la temática ambiental en todo el país.

Luego del encuentro, Arzani se mostró muy conforme en primer lugar porque la Secretaría de Ambiente vuelve al rango de Ministerio: “Es sumamente importante para nosotros que la cartera revista la importancia que debe tener; y por otro lado la charla que hemos tenido tanto con Juan Cabandié como con los demás Ministros, ha sido por demás interesante”, dijo.

“Se nota en la personalidad del nuevo Ministro nacional que es una persona muy humilde y que escucha mucho. Es fundamental tener un interlocutor que atienda las problemáticas que a veces escapan a las provincias y suelen ser más regionales porque se comparten golfos, cuencas, etc”, señaló el funcionario provincial.

Asimismo, Arzani destacó la mirada federal del nuevo gobierno: “También se habló el tema de volver a tener las reuniones del COFEMA en las provincias, volver a federalizar la cuestión es un eje base”, y a modo de ejemplo contó: “nos sorprendió que al finalizar la reunión nos presentaron unos despachos que van a estar disponibles para los ministros cuando estén en Buenos Aires y puedan dentro del Ministerio, tener espacios para llevar adelante reuniones, lo que muestra la voluntad de federalismo y las ganas de trabajar en conjunto”.

Acerca de los temas tratados, el Ministro chubutense señaló que “algunos de los ejes que planteó y que hablamos tienen que ver con fortalecer el cierre de los basurales a cielo abierto, el financiamiento para los esquemas del GIRSU, se habló del cambio climático como eje central, sobre la Comisión de Bosques y al respecto incluso hacer alguna revisión sobre el proceso burocrático que la propia comisión tiene para acelerar la bajada de los fondos para los proyectos”.

“En temas generales volver a trabajar con la lógica federal que creemos que es fundamental y se perdió estos últimos años, y el hecho de nutrirnos mutuamente”, dijo y agregó: “hablamos de muchas herramientas, programas que han sido buenas prácticas políticas dentro de las provincias, de poder interactuar, vincularnos”.

Mirada política

“Los nuevos equipos presentados son técnico/político. Coincidimos 100% con el Ministro en que hay que volver a poner una mirada política sobre la sustentabilidad y no solamente dejarlo en espacios técnicos, porque desde la política nacen los consensos y una de las cosas que no hemos tenido justamente en estos últimos años fue consenso y decisiones por no poner a la política a llevar adelante las acciones”, destacó Arzani.

El funcionario provincial reiteró y adelantó que “estamos muy conformes con la reunión y luego habrá reuniones por comisiones para establecer la primera asamblea ordinaria en el mes de febrero e ir trabajando directamente por áreas”.

“Nos encontramos con técnicos con una visión política fundamental para poder avanzar en muchos de los temas que estaban detenidos por el difícil acceso por parte de las provincias a un Ministerio nacional. Hoy observamos este simple gesto de abrir espacios dentro del Ministerio para que podamos trabajar, abrir las reuniones, hacer las asambleas en las provincias, e interiorizarse de las distintas realidades, una mirada completamente distinta a la que teníamos anteriormente”, cerró Arzani.