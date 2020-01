China: Confirman la primera muerte de un médico por coronavirus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El especialista Liang Wudong había estado «en la primera línea» atendiendo a las víctimas del virus denominado 2019-nCoV en la ciudad donde se originó el brote.

Un médico de un hospital de la ciudad de Wuhan (China), centro del brote del nuevo coronavirus, falleció después de haberse contagiado de la enfermedad, informaron este sábado medios estatales chinos.

Liang Wudong, de 62 años, que había estado «en la primera línea» atendiendo a víctimas del brote del virus denominado 2019-nCoV en el Hospital Hubei Xinhua, murió a causa de la enfermedad, confirmó la Red de Televisión Global de China en un tuit. Se trata del primer caso fatal conocido que implica a un médico.

Varios medios, incluido The Guardian, informaron esta misma jornada sobre la muerte de otro médico chino identificado como Jiang Jijun. Según los reportes sufrió un paro cardíaco mientras atendía a pacientes contagiados con el virus. No obstante, en este caso no está claro si Jijun falleció por agotamiento o si también fue víctima del brote.

En la nación asiática el nuevo coronavirus se sigue cobrando la vida de más personas, la cifra oficial ya alcanza los 41 muertos, y la cantidad de infectados supera los 1.300.

Redoblan esfuerzos

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de China redoblan esfuerzos para atender a los enfermos y contrarrestar el brote.

Para evitar una mayor propagación, las autoridades han cerrado un total 18 ciudades chinas, entre ellas Wuhan, de más de 11 millones de habitantes; Huanggang (de 6 millones de personas), Chibi (cerca de medio millón de habitantes) y Xianning (2,5 millones de habitantes), limitando de esa forma el movimiento de un total de 56 millones de personas.

El virus se transmite de persona a persona a través del tracto respiratorio y en caso de contactos estrechos. La enfermedad ya ha traspasado las fronteras de China, detectándose algunos casos en países como Japón, Tailandia, Corea del Sur, EE.UU., Singapur o Vietnam, todos en personas procedentes de territorio chino. El virus también ha llegado a Europa, con tres casos de infectados en Francia.