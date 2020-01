Ayala: “El Plan de Reestructuración es algo necesario y es la manera que se encontró para salir de la crisis”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Secretario de Trabajo provincial sostuvo que la medida anunciada “no soluciona el problema a nadie”, al tiempo que advirtió que “si no se trabaja, no corresponde el pago de haberes”. Asimismo, sostuvo que el Plan de Reestructuración y el congelamiento de haberes “no es un ajuste. No se reducen los salarios, se completan”.

El secretario de Trabajo, Cristian Ayala, cuestionó este viernes, en diálogo con Radio 3, las medidas de fuerza anunciadas por los trabajadores de Salud de Puerto Madyrn, al tiempo que defendió el “Plan de Reestructuración del Estado” anunciado por el Gobierno.

En este sentido, el Secretario de Trabajo provincial sostuvo que el Plan de Reestructuración “es algo necesario y es la manera que se ha encontrado para salir de la crisis”.

Afirmó, ante la postura de los gremios, que “es mentira” que haya un ajuste sobre los trabajadores. “No hay un ajuste sobre los empleados, no se despide a nadie. Es un congelamiento de salarios por 180 días pero no se reducen los salarios, se completan y se cumplen los compromisos asumidos”, sostuvo.

Además, remarcó que “a medida que el programa se vaya aplicando, se van a ir cumpliendo los incrementos ya pactados. A medida que esta optimización de ingresos empiece a dar frutos, se van a destinar esto”, aseguró.

En este sentido, repasó que “el Ministro de Economía fue muy claro. Hay un congelamiento de salarios pero no hay que perder de vista que el Gobernador se comprometió a cumplir los compromisos asumidos”.

Consultado sobre el programa de retiros voluntarios, informó que todos los acuerdos pasarán por su cartera para ser homologados. Sin embargo, reconoció que aún no están definidas las condiciones en las que se ofrecerá el retiro, remarcando que “este es un paquete de leyes que se va tratar en Legislatura y ahí se dará el aspecto definitivo de la norma que se va aplicar”.

Precisó que un retiro implica “interrumpir la relación laboral, ofrecer una gratificación” la cual no está definido aún cómo se pagará: “Estará a consideración de los diputados y lo que surja será lo definitivo”, se limitó a señalar, agregando que en el caso de las jubilaciones, será cada cartera la que intime a los trabajadores que cumplan con los requisitos a que inicien los trámites.

Respecto a la relación con los gremios, repasó que “estamos llevando adelante con algunos gremios las paritarias convencionales, como en salud donde se está reformando el Convenio Colectivo (CCT) ya que todos han manifestado que hay cuestiones que deben ser reformadas”.

Seguidamente, se refirió al paro de 180 días anunciado por os trabajadores de Salud de Puerto Madryn, y cuestionó la medida, asegurando que “es una medida irracional, una medida que no soluciona el problema a nadie. Con este paro no van a tener resuelto el problema”, apuntó.

Consideró además, que “la sociedad misma lo ha rechazado”, por lo que llamó a “buscar la solución, no un conflicto”. Seguidamente, advirtió que “hay que explicar la situación y las consecuencias: Si no se trabaja, no corresponde el pago de haberes, porque precisamente el pago es la remuneración por la contraprestación de su trabajo”.

Agregó que desde su óptica, “este es el momento de aportar propuestas, de hacer algún aporte –señalando que- hay gremios con los que trabajamos para llegar al trabajador explicando bien cómo son las medidas”.

El Secretario de Trabajo replicó que “si hay medidas de acción directa no se puede llevar adelante la paritaria convencional que ya está en marcha –insistiendo en que- todos plantearon la necesidad de reformar el CCT y esto se puede trabajar en paritarias porque no tienen impacto presupuestario inmediato”, ante el congelamiento anunciado.

De esta forma, el responsable de la cartera laboral provincial sentenció que “la situación es dura. En su exposición, el Ministro de Economía fue muy claro y contundente. Es inviable esta situación que estamos atravesando”.

Finalmente, agregó que en cuanto a la representación de ATE, ellos convocarán a dialogar al sector que conduce Guillermo Quiroga: “La competencia para resolver esta cuestión es de Trabajo de Nación. Consultamos y lo que nos informa es que en la última elección la lista de Quiroga es la que ganó”, concluyó.