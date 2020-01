Axel Kicillof expresó que Juntos por el Cambio “defiende a los sectores más concentrados”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que Juntos por el Cambio «no defiende a la clase media, sino a los sectores más concentrados», al volver a cuestionar, en declaraciones a Télam, las modificaciones introducidas por la oposición a la ley impositiva sancionada en la Legislatura.

Durante una entrevista con esta agencia, el mandatario aseguró que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había enviado originalmente a las Cámaras «no hacía más que actualizar por inflación del año pasado el mismo volumen de recaudación».

«Pero la oposición tiene mayoría absoluta en el Senado, con lo cual introdujo unilateralmente modificaciones que beneficiaron a sectores muy específicos: los operadores de cable, importadores y grandes exportadores, y los que tienen las propiedades más grandes de la provincia con un descuento mayor», prosiguió.

Evaluó que ello «desfinancia» a la provincia y «beneficia al sector más concentrado» pero remarcó que su administración decidió aprobar la norma de todos modos porque «necesita» la ley impositiva.

«Nosotros tratamos de darle mayor progresividad (a la estructura tributaria) y ellos se la disminuyeron un poco. No obstante, aunque lo intentaron, no pudieron dar vuelta el espíritu original», contó Kicillof.

El gobernador dijo que esa actitud no lo sorprende «porque cuando fueron gobierno trabajaron muy fuerte para el sector más concentrado y corporativo» y que, en esa línea, «ahora legislan específicamente para ese sector».

«Quiero que quede claro que no es que nosotros no dialogamos, sino que no estamos de acuerdo con esa decisión. No es que ellos defienden a la clase media, sino que defienden a los sectores más concentrados y deberían decirlo a cara descubierta», enfatizó.

Rememoró que cuando era diputado nacional, desde Cambiemos se planteó «que iban a hacer una reparación histórica para los jubilados» pero «terminaron bajándole un 20% el haber e introdujeron un blanqueo para las grandes fortunas del exterior» y analizó que «esto es lo mismo: se disfrazan de una cosa y hacen otra».

Negó que la iniciativa enviada por su administración contemplase un «impuestazo» y graficó que «si se aprobaba la Ley tal cual» la enviaron originalmente «con puntos y comas», la «recaudación iba a ser la misma que el año pasado ajustada y actualizada por la inflación que deja Macri, que es del 55%».

¿Cómo va a ser un impuestazo si la gran mayoría paga o igual o menos?”

«¿Cómo vas a hablar de ‘impuestazo’ en una norma que no sube los impuestos y que a los sectores medios, pequeños productores y pequeños propietarios les bajaba el Inmobiliario? ¿Cómo va a ser un impuestazo si la gran mayoría paga o igual o menos?», se preguntó.

Además, subrayó que Juntos por el Cambio «hizo política con esto y, finalmente, cuando votó en el Senado en soledad observamos que lo que quería hacer era defender a determinadas posiciones que son los que defendieron siempre».

«No es una chicana política: introdujeron las reformas por secretaría, ni siquiera las expresaron. No se puede hacer esto en la clandestinidad o de manera oculta. Es la discusión pública que nos debemos dar», dijo Kicillof.

El mandatario consideró que «está bien que haya un grupo político que representa a los operadores de cable, a los grandes importadores y exportadores» pero les pidió «que no se disfracen de estar defendiendo a los y las bonaerenses porque en cuatro años que gobernaron destruyeron el poder adquisitivo de la clase media».

Usaron la mayoría que tienen no para mejorar la ley sino para beneficiar a los que más tienen y desfinanciar a la provincia”

«La oposición se quiso hacer un festival mediático, allá ellos. Terminaron defendiendo a los que más tienen. Usaron la mayoría que tienen no para mejorar la ley sino para beneficiar a los que más tienen y desfinanciar a la provincia», reiteró.

Recordó que «no se les movió ni un músculo de la cara cuando cerraban pymes, cuando aumentaba la vulnerabilidad social y eran un oficialismo con mayoría mucho más grande en un silencio cómplice».

Cuando se le preguntó en cuánto comprometen a la recaudación las reformas introducidas por la oposición a la propuesta original, el gobernador citó el ejemplo de un descuento que agregaron a las propiedades de mayor valor que «no» saben «cómo se va a aplicar y cuántos se van a acoger a ese beneficio, con lo cual lo sabremos al final del año».

En ese sentido, destacó que «va entre los 5 mil y los 10 mil millones de pesos» pero puso de manifiesto que «un sólo peso gastado en los sectores más concentrados en vez de comprar vacunas o insumos para los hospitales, arreglar aulas de escuelas, es mala noticia», informó Télam.