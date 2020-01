Aumentan los precios en el sector de los inmuebles y Buenos Aires tiene los valores más altos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Un informe realizado por Mercado Libre revela que los precios por metro cuadrado en Capital Federal son 50% más altos que Mar del Plata, que ocupa el 2° lugar en términos de precios de venta.

La disparidad de precios de la economía también se hace visible en el precio de las propiedades. Así, tal vez por aquello de que «Dios atiende en Buenos Aires», los valores de la Capital Federal lideran la tabla de precios de venta por metro cuadrado. Le siguen Mar del Plata y Rosario.

La diferencia entre las dos primeras ciudades es de un 50%, mientras que si se compara con San Miguel de Tucumán, que ocupa la última ubicación del ranking, la diferencia llega a un 151%. El dato surge de un estudio de Mercado Libre, que analizó más de 150.000 publicaciones activas en todo el país, para detectar variaciones en términos de ventas, alquileres y rentabilidad.

De acuerdo con este relevamiento, en la Ciudad de Buenos Aires, el m2 llega a los US$ 2.792, en Mar del Plata a US$ 1.864 y en Rosario, a US$ 1.786 4. Le siguen los valores detectados en La Plata (US$1.648) y en Córdoba (U$S1.461).

En términos dealquiler, el ranking de precios es liderado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata. En este sentido, los precios promedio de Capital Federal duplican a los de Rosario que se ubicó en el último lugar, y Córdoba presentó la mayor variación anual con un 30%, mientras que Mar del Plata alcanzó un 14%.

De esta manera, el alquiler promedio en CABA resultó ser de $16.924 2; en Mar del Plata, de $10.933, en La Plata $10.002, en Córdoba $9.633 y en Rosario, $ 8.419.

La razón por la cual Rosario ocupa la última posición tiene relación con su menor ajuste interanual, de sólo un 24%, muy por debajo de la inflación en el último año.

«Esto se debe a una importante oferta y competencia en el mercado de alquileres, ya que la demanda es menor que en el resto de las ciudades analizadas generando un contexto muy competitivo que hace difícil subir los precios, debido a que aumenta el riesgo de vacancia», explica el estudio.

«De esta manera, Rosario también tuvo la rentabilidad bruta anual más baja del tercer trimestre con un 2,21%», precisó Juan Manuel Carretero, gerente de Clasificados para Argentina de Mercado Libre, según quien además, “el crecimiento de la oferta y la demanda de propiedades en el interior del país fue muy notoria durante el 2019″, señaló Clarín.