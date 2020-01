ATE Salud expresó que “si hay congelamiento por decreto habrá 180 días de paro”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la mañana de ayer comenzó una nueva semana de medidas de fuerza de ATE Salud, donde se encuentran nucleados los trabajadores del Hospital Isola y en esta oportunidad lo hicieron en la Plaza San Martín con una panfleteada en la que mencionan que “nos movilizamos por la improvisación de políticas impulsadas por el Gobierno de Mariano Arcioni.

No más pago escalonado, urgente pago de cláusulas gatillo adeudadas a distintos sectores. Cumplimiento de lo acordado en paritarias, basta de promesas incumplidas”.

El Secretario Adjunto de ATE, Julio Belascuen aseguró que “no cambió nada” luego del fin de semana, “solo un anuncio que hizo el Ministro de Salud, que nos van a pagar la cláusula gatillo del mes de julio, en enero, no cobramos diciembre, no sabemos cuándo vamos a cobrar enero y a la cláusula gatillo ya la licuó la inflación; nos aseguró también que nos van a dar la recategorización, que era a partir de diciembre”.

SIN RESPUESTA

“A nosotros nos están debiendo casi un 30 por ciento y las diferencias del medio, que cuando se le preguntó respecto a eso no tuvo respuesta, nosotros seguimos pensando que no se le cae una idea desde hace seis meses ya, porqué nos deben desde julio, que se les caiga una idea, que nos den cinco mil por mes para ir achicando la deuda, o algo, esperamos una reunión donde nos digan hay tanto, la vamos a pagar así; no estoy hablando del Ministerio de Salud, estoy hablando de Economía, que si saben se hacen los tontos o sino no saben lo que le deben a salud, que se va acumulando cada vez más”, resaltó.

“Una fortuna va a ser la deuda de acá a tres o cuatro meses” resaltó Belascuen, y agregó que “esa inacción tiene que ver con la falta de ideas, creo que incrementando los impuestos no hace nada, acá hay gente que no cobró diciembre imagínate si va a pagar los impuestos en tiempo y forma” manifestándose abiertamente en contra de la generación de nuevos impuestos.

SI CONGELAN HAY MAS PARO

Consultado sobre las versiones que indican que podría haber un congelamiento de sueldos por decreto, fue lapidario, “si congelan los sueldos por decreto, veremos qué pasa, seguramente va a haber más gente, se van a juntar todos los sectores de la Administración pública que van a pelear por sus derechos, el congelamiento es una mala palabra, es la única provincia que está yendo en contra de lo que está haciendo Nación, que va a abrir paritaria docente nacional, que sirve como referencia para negociar en cada provincia, esta es la única provincia que va a congelar los salarios, va en contramano de todo”.

180 DIAS

Respecto al anuncio realizado que mencionaba que si había 180 días de congelamiento habría 180 días de paro, Belascuen destacó que “eso se mantiene, de hecho, nosotros semana a semana estamos tratando de salir a la calle, de mostrar salud, somos unas treinta personas, porque el resto tiene que atender, es por eso que se olvidan de nosotros, porque no podemos dejar de trabajar, estamos esperando el diálogo, nosotros siempre dialogamos, nosotros siempre llevamos propuestas y nunca hemos tenido respuestas”.

Por último, destacó el trabajo de las guardias, “y mientras tanto, en los accidentes, en la ruta, en todos lados siempre está el hospital, la salud pública porque es la única que sale a la ruta, los privados no lo hacen, sale la salud pública”, informó El Chubut.