ATE realiza conciliación pero anuncia nuevas medidas de fuerza

Se llevó a cabo una asamblea en el Hospital Isola, en la que los afiliados a ATE definieron por escaso margen acatar la conciliación obligatoria dictada y concurrir a la audiencia fijada para la semana próxima, para el martes 4 de febrero.

Roberto Cabeda dijo que “la asamblea fue importante, ahí estaremos la semana próxima, creo que dejamos de ser cola de ratón y pasamos a ser cabeza, hemos estado planteando que la situación de salud no podía continuar así, de ahí creo que sale esta convocatoria” tras varias semana de paro y movilización.

De todos modos, agregó que “entendemos que si no hay una respuesta medianamente efectiva para seguir dialogando, veremos, pero queremos pensar que va a haber algún tipo de respuesta del gobierno, algún tipo de propuesta para empezar a abonar lo que se le debe a salud”.

“Hasta ahora no ha habido respuesta, siempre tenemos la obligación de tenerla expectativa, eso es algo que no ocurre, si no hay una respuesta el día 4 haremos una asamblea retomaremos las medidas de fuerza, lo que pasa es que estamos frente a una coyuntura en que, si no encontramos respuesta con economía y el gobierno de la provincia ya no nos queda con quien discutir nada y eso es muy complejo, nos pone contra la pared en ese sentido y nos lleva a medidas de fuerza más prolongadas” cerró el Secretario General de ATE, señaló El Chubut.