WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a los dichos del Gobernador Mariano Arcioni en contra de los diputados del oficialismo al tratarlos de “miserables”. “No hablé con el Gobernador, pero aquellos que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que dejar los enojos de lado y trabajar para la gente. Yo voy hacer partícipe de poner paños fríos”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “no caen bien las palabras del Gobernador Mariano Arcioni. Yo no rompí con nadie y si quieren romper nos van a encontrar trabajando al lado de la gente”.

“En las próximas horas voy a tener una reunión con los diputados”, dijo en diálogo con FM Tiempo.

Asimismo, aclaró que “no hablé con el Gobernador, pero aquellos que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que dejar los enojos de lado y trabajar para la gente. Yo voy hacer partícipe de poner paños fríos”.

“Con Ricardo Sastre hablo todo los días, hasta tenemos diferencias pero las hablamos y buscamos consenso”, indicó.

En este marco, recordó que “no caen bien las palabras del Gobernador. Yo no rompí con nadie y la verdad no sé si se rompió la alianza porque no tuve contacto con el Gobernador”.

“No estamos en contra del Gobernador. No pongo palos en la rueda y mis diputados tampoco. Al Gobernador lo acompañamos desde el 2015”, añadió.

A su vez, remarcó que “a Mariano Arcioni lo vamos a apoyar porque es nuestro Gobernador”.

Finalmente, Maderna concluyó que “no quiero confrontar. Hay que poner paños de agua fría. Siempre tuvimos el espíritu de colaborar. Tenemos un proyecto, tenemos que tener actitudes de grandeza. Debemos resignar los enojos”.