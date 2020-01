Antonena: «Todos tenemos que hacernos responsables de nuestras prácticas»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Ministro de Economía dio detalles de las medidas anunciadas este miércoles y reiteró el análisis hecho. Se mostró confiado en terminar de pagar los sueldos de diciembre dentro de enero. Sostuvo en Radio 3 que sobre la crisis actual “todos tuvimos que ver y todos tenemos que hacernos responsables de nuestras prácticas”.

El Ministro de Economía, Oscar Antonena, en diálogo con Radio 3 dio detalles de las medidas anunciadas este miércoles en el marco del Plan de Reestructuración del Estado y repasó la situación actual de la provincia, a la que se llegó tras años de “prácticas indeseables”, según manifestó él mismo.

Haberes de diciembre y resto de 2020

El Ministro de Economía, Oscar Antonena, fue consultado por Radio 3 sobre el pago de los haberes de diciembre para el resto de los rangos del esquema de Pago Escalonado, ya que el primero se pagará este sábado 18 de enero.

El Ministro ratificó la fecha informada este miércoles y subrayó que “este viernes se deposita el primer rango que son los sueldos hasta 40 mil pesos e implica unos $ 843 millones”.

Informó que los rango en que se dividió a los trabajadores “implican 843 millones el primero, el segundo más o menos lo mismo, el tercero el más importante con 1.800 y el último de 460 millones aproximadamente”.

Sobre fechas para el resto de los rangos, evitó dar precisiones pero aseguró que “vamos a llegar al 31 de enero –indicando que- los ingresos son mayores a fin de mes”.

Sobre cómo se afrontará el año y concretamente la segunda mitad, señaló que “tenemos que implementar instrumentos con Nación para afrontar los compromisos –pero- hablar de un segundo semestre es aventurarnos y poco serio”.

“Apuntamos a que el Presidente pueda lograr el cambio que esperamos y llevemos adelante el reperfilamiento de la deuda y así, en la medida que la Nación empiece a funcionar, nosotros vamos a mejorar”, sentenció.

Medidas a Legislatura

El Ministro de Economía reiteró que todas las medidas que se transmitieron serán giradas al Poder Legislativo, que será el encargado de aprobar, modificar o rechazar las mismas.

Este “es un paso necesario y corresponde. Las cuestiones en Economía no son estáticas, son dinámicas y esto hace que el Ejecutivo tenga que tomar medidas en relación a esto”, manifestó.

En este sentido, evitó responder a planteos hechos desde la oposición y sostuvo que “me gustaría escuchar propuestas de valor, que nos ayuden a salir en vez de criticar”.

“Se terminó el tiempo de hacer críticas y tirar piedras de un lado al otro. Eso hay que modificarlo. Tenemos un Cuerpo Legislativo importante que es necesario que se comprometa, porque para eso fueron electos”, apuntó.

Señaló que “estaría bueno que desde la oposición tengan proyectos contundentes, que sean tratados en la Cámara (de Diputados) y que desde el Ejecutivo podamos aprender y ponerlos en prácticas”.

Situación actual y “prácticas indeseables”

El funcionario ratificó el análisis hecho el miércoles e insistió en subrayar que “esta crisis no comenzó hace 5 u 8 meses, esto viene de hace varios años. Si bien esta es una crisis financiera, lo que subyace es una crisis de valores, de cómo se ha trabajado y se ha tomado la administración pública”.

Evitó polemizar con sus antecesores o atribuir responsabilidades a una gestión en particular y precisó que “hacemos una autocrítica porque vivo en Chubut. Todos tuvimos que ver en esto y todos tenemos que hacernos responsables de nuestras prácticas”.

Sobre esta “crisis es de valores” que advirtió, insistió en señalar que “tenemos que revisar las prácticas que tenemos porque depositamos las responsabilidades en el Estado, pero el estado somos todos”.

“Debemos salir del rol de pensar que el responsable es el otro y pensar en cómo avanzar en una mejora”, agregó y consideró que esto “le pasa a Chubut y la Argentina. En la medida que cada uno reflexione en que nos equivocamos, quizá podamos encontrar el norte”.

En otro tramo de la comunicación con Radio 3, el titular de la cartera de Economía precisó que “la práctica indeseable” a la que hizo referencia este miércoles es “trabajar sin generar lo que uno viene a hacer, que es trabajar”.

Reconoció que “tenemos gente que está en el Estado y no trabaja, no cumplen con el contrato laboral o si está no cumple con lo que tiene que hacer. Esta es la práctica indeseable”, enfatizó, aclarando que “hablar de ñoquis es adjetivas y es provocar”.

Reconoció que “se ha desvirtuado la función pública –pero aclaró que- no hablo de la generalidad”.

En este sentido, reiteró que en su momento “no se fue precavido de que se estaba ingresando gente que no iba a poder tener el salario en tiempo y forma en un futuro”.

En este aspecto, y ante la consulta, indicó que dentro de estas “prácticas indeseables” no se encuentran en las cláusulas gatillo firmadas con los gremios estatales el año pasado y subrayó que “eso fue una negociación que tiene que ver con las partes. La cláusula gatillo es legal”.

Sin embargo, cuestionó el “no ser previsor, porque lo que pasa es que en una economía de las características como las de Chubut y la Argentina, es muy complejo poder decir qué va a pasar en seis meses, por eso hay que tener cautela”.

“Si me comprometo a un aumento salarial tengo que pagarlo. En este caso, no se tomaron los recaudos sobre la situación económica y financiera de ese momento. No está mal discutir en una paritaria, es un derecho, el punto crítico es que hay que ponerlo en contexto de una realidad económica y financiera”, enfatizó.

Sobre algunas medidas anunciadas

Por último, el funcionario detalló algunas de las medidas que comunicó este miércoles.

– Sobre se congelamiento de sueldos por 180 días (6 meses), remarcó que “contempla lo acordado al 31 de diciembre de 2019, lo que se acordó en paritarias hay que respetarlo”.

– En cuanto a los Retiros Voluntarios, cómo se aplicarán y de donde provendrán los fondos para ellos, el Ministro Antonena indicó que esto “se está analizando. El retiro es voluntario y se están analizando los diferentes rasgos”.

“La semana que viene las jurisdicciones van a informar el potencial” de personal de cada una de las áreas que podría acceder. Sostuvo que “estas medidas son progresivas y van dando repuesta mes a mes”.

“Todas estas medidas tiene que ver con los ingresos, entonces lo tenemos que evaluar”, informó sobre los montos que se abonarían a quienes ingresen a este Retiro Voluntario. “Tenemos una masa salarial, ese es el máximo que tenemos. A partir de eso tenemos que trabajar en mejorar la estructura pero nuestra vara, ya esta alta”.

Explicó que lo se evalúa para terminar de definir el programa son “LOS AÑOS DE APORTE Y LA EDAD JUBILATORIA. En función de eso se va a armar el esquema y se va a invitar a quienes cumplan con estos parámetros a ingresar al programa”.

– Otro de los temas a los que respondió a la consulta de Radio 3 fue el anuncio de la Reducción de la Planta y reveló que “es uno de los casos menos complejos porque está en la órbita de cada jurisdicción”.

Detalló que “hay que revisar mérito-conveniencia de cada cargo y hacer la reducción pertinente”, agregando que en su Ministerio “tengo tres cargos políticos, que son jefes de áreas y su tarea hace a la funcionalidad. Economía está al límite y es necesario”.

“Cuando hablamos de las viejas practicas, tiene que ver con que la planta políticas muchas veces esta excedida. En mi caso puntual, no he tomado asesores ni funciones”, sentenció.

– En otro tramo, el Ministro Antonena se refirió a la inclusión dentro del Pago Escalonado a los trabajadores de los entes descentralizados y explicó que “la crisis la atravesamos todos, (pero hay entes del Estado que) tienen recaudación propia y pueden pagar en tiempo y forma “.

Sin embargo, esto “no es un buen gesto para sus compañero de trabajo que por un motivo real, que es que los ingresos no están, no pueden cobrar en tiempo y forma”.

“Es un gesto que tiene que ver con la situación. La medida es para que no haya empleados de una categoría y unos de otra”, remarcó, señalando que esto también debe ser evaluado por los diputados en la Legislatura al momento del tratamiento.