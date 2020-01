Antonena: “Me gustaría escuchar propuestas de valor, que nos ayuden a salir en vez de criticar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El titular de las finanzas provinciales, Oscar Antonena, aseguró que se terminó el tiempo de «tirar piedras de un lado al otro» y consideró que son momentos para aportar en medio de una situación delicada.

«Me gustaría escuchar propuestas de valor, que nos ayuden a salir en vez de criticar», afirmó Antonena en diálogo con Radio 3.

Sin embargo, lejos de bajar el nivel de confrontación, el ministro fue irónico y dijo que «estaría bueno que desde la oposición tengan proyectos contundentes, que sean tratados en la Cámara y que desde el Ejecutivo podamos aprender y ponerlos en prácticas».

En otro tramo de la entrevista con la emisora, el titular de la cartera de Economía afirmó que «tenemos gente que está en el Estado y no trabaja, no cumplen con el contrato laboral o si está no cumple con lo que tiene que hacer. Esta es la práctica indeseable».

Por estos motivos, formuló que la Administración Pública «se desvirtuó», aunque aclaró que no se trata de una generalidad, sino de grupos minúsculos.

En este sentido, reiteró que en su momento «no se fue precavido de que estaba ingresando gente que no iba a poder tener el salario en tiempo y forma en un futuro».