Aguilar: “Queremos que Trelew sea un polo logístico desde el norte hasta el sur de la Patagonia”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar, se refirió a la matriz productiva de la ciudad y a los próximos debates que se llevarán adelante materia legislativa.

El presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar, repasó algunos desafíos que tiene la ciudad de Trelew para su desarrollo local y regional y dijo que “la ciudad necesita un perfil de desarrollo diversificado: históricamente hemos tenido un perfil de ciudad empresarial, industrial y de servicios. En los últimos años la industria se vio resentida, y uno de los pilares que ayudaron a sostener la paz social y estimular otras lógicas de producción, solidaridad y cohesión social fue la economía social. Queremos que esos esquemas se fortalezcan y por eso pensamos en que el sector de la economía social pueda apoyarse en un ente autárquico que le dé la posibilidad de emprender otro tipo de alianzas comerciales a nivel comarcal, regional y nacional. El paseo de compras Trelew Primero es un claro ejemplo de una política exitosa y que viene de este sector colaborativo. Allí se ofrece un espacio de comercialización para productores, de compra para consumidores y de productos a buen precio y de muy buena calidad. Una excelente manera de generar un círculo productivo virtuoso y que ayuda a vecinos y vecinas de la cuidad”.

Aguilar, al ser consultado en una entrevista brindada a FM El Chubut (90.1 MHz), además se refirió a la propuesta de generar otro ente autárquico para la ciudad que desarrolle y estimule el deporte. “Que pasen a convertirse en entes autárquicos no significa de ninguna manera que la erogación de gastos sea mayor, al contrario, el personal a cargo, los funcionarios y los fondos que utilicen serán los mismos, sólo se busca que tengan mayor autonomía y que sean entes descentralizados, para que puedan trazar alianzas económicas y políticas a más largo plazo”, subrayó el concejal.

Por otra parte, Aguilar habló del proyecto de la Central de Cargas, que sigue pendiente de tratamiento por ese organismo legislativo y dijo que “nos gustaría que se trate, al igual que lo de los entes autárquicos, en la próxima sesión extraordinaria del Concejo. También es un deseo del intendente, Adrián Maderna. Sobre la Central de Cargas hemos presentado un proyecto de ordenanza, hay un expediente y está firmado un convenio con la empresa que desarrollará el proyecto. Sólo resta ponernos de acuerdo y llegar a un consenso con los legisladores que aún no están convencidos, pero estoy seguro de que arribaremos a un acuerdo. Confío plenamente en el trabajo parlamentario y apostamos permanentemente al diálogo. La Central de Cargas sería un proyecto sumamente valioso para el desarrollo económico y productivo de la matriz en la ciudad. Nos daría ventajas comparativas enormes y posibilitaría una idea que es eje de esta gestión: que Trelew sea un Polo Logístico de norte a sur en la Patagonia. Con respecto a las dudas que tienen algunos concejales que no apoyaron el proyecto desde un principio y que están vinculadas a la retro venta de las tierras cedidas, les decimos que no hay ningún inconveniente con eso.

Figura en el convenio firmado entre la Municipalidad y la empresa que si se incumple la inversión planificada o alguna de sus etapas o plazos de obra, la Municipalidad puede rescindir el contrato y readjudicarse las tierras cedidas. Así es además para cualquier cesión de tierras que el municipio otorga a clubes, o cualquier tipo de entidades».

Por último, Aguilar habló sobre la ampliación de ejido para Trelew, que se instaló en estos días, y tiene en la discusión a la ciudad vecina de Rawson. Al respecto dijo que “la discusión es válida y el planteo de Trelew es legítimo, por supuesto que no se quiere con esto obturar el crecimiento de nadie, si no al revés, complementar y mejorar las posibilidades de cada ciudad”.