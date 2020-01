A 23 años del crimen de José Luis Cabezas le brindan homenajes

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Gladys Cabezas estará en los dos homenajes al reportero gráfico asesinado en Pinamar. Gustavo Prellezo fue condenado a prisión perpetua pero está en libertad condicional.

Una inmensa cruz hace sombra sobre el pasto, muy verde, prolijísimo. Pero la imagen es tétrica. En la base está su cara. Forjada en hierro. Tiene el perfil y los blancos y negros idénticos a las fotocopias que hace 23 años, cuando lo asesinaron, su familia y colegas reporteros gráficos exhibieron en toda Pinamar. Y en todo el país.

El pedido también es el mismo. Y sigue ahí. En la ruta 11, kilómetro 385 y al fondo. «No se olviden de Cabezas».

Como cada año, la cava de General Madariaga donde apareció el cuerpo calcinado de José Luis Cabezas ─estaba esposado, en un Ford Fiesta, con dos tiros en la cabeza─ vuelve a llenarse de gente.

El homicidio del reportero gráfico fue el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario de correos Oscar Andreani, en Pinamar, donde Cabezas realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano para la revista Noticias.

El fotógrafo había tomado la imagen que sacó del anonimato al empresario Alfredo Yabrán, quién había sido señalado en el Congreso como «el jefe de la mafia» por Domingo Cavallo (ex ministro de Economía de Menem). Tenía 36 años y una hija de pocos meses cuando fue secuestrado, torturado y asesinado.

Gladys Cabezas, su hermana, llegó a las 10, para el primero de los dos actos homenaje (el otro será a las 19 en la entrada de Pinamar). Pero este año, dice, la sensación es distinta.

En medio del furor por la serie «Nisman, el fiscal la presidenta y el espía», ella cree que el crimen de su hermano ya es «pasado» para la Justicia. «Parece que sólo un documental de Netflix haría que la gente no se olviden de él. Porque la Justicia ya lo olvidó«, sostiene.

Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Gregorio Ríos fueron condenados a prisión perpetua pero están en libertad condicional. Otros murieron o fueron liberados.

Yabrán fue investigado como el autor intelectual «mediato» del crimen de Cabezas, ante el enojo por haber sido fotografiado por primera vez por él mientras caminaba por la orilla, con el torso desnudo y junto a su esposa. Lo que lo sacó de la sombras de la impunidad. Pero no llegó a ser juzgado:se suicidó en 1998.

«Desde que mataron a Cabezas los jueces jueces nos dieron una cachetada. Después. el Colegio de Abogados de Capital Federal. Que el año pasado le entregó la matrícula de abogado a Prellezo, quien le disparó a mi hermano, lo mató, luego lo puso en un auto y lo quemó vivo. Porque cuando a mi hermano lo subieron al auto, estaba vivo”, sigue Gladys.

La hermana del reportero gráfico detalló que Prellezo tiene una sentencia hasta el 2022, por lo que «el código de ética del Colegio de Abogados no permite que ninguna persona que esté cumpliendo una condena pueda ejercer de abogado: lo estamos reclamando desde el año pasado«.

La mención a una eventual serie de Netflix sobre el crimen de su hermano también tiene que ver con el estreno de un documental de 10 minutos del periodista pinamarense Daniel Campano, en Pinamar, el mismo día del acto.

«Ese señor jamás se comunicó conmigo ni con la familia. Lo que me parece una falta de respeto total. Sé que si fuese algo serio, como una compañía internacional que se dedique a hacer documentales (en referencia a Netflix), nos hubiesen llamado», cuenta Gladys, a quien, aclara, no le interesa «una serie en sí o algo por el estilo», sino sólo que «no se olviden de Cabezas».

Campano era camarógrafo en 1997. Tras el crimen del reportero gráfico, grabó cada una de las marchas que se realizaron desde entonces. Cada 25 de enero.

«No he recibido amenazas por este material porque no destapa ninguna olla, simplemente muestra la gente que estaba en aquel momento. Recopilé esas imágenes para que queden como patrimonio para las nuevas generaciones, que no conocen el caso», contestó el periodista en una entrevista radial, donde admitió que no le comunicó «directamente» a Gladys sino a la «municipalidad de Madariaga», la idea de este film.

La hermana del fotógrafo recordó que en aquel momento en Pinamar quedó una sensación de impunidad. “Por eso agradezco muchísimo al intendente Martín Yezaque hizo que Pinamar sea una lugar accesible, donde podamos ir todos y no de poderosos y mafiosos”.

Los condenados

–Gustavo Prellezo: Policía de Pinamar. Condenado a prisión perpetua como «autor material» del homicidio en el primer juicio que terminó en febrero de 2000. Contrató a «La Banda de los Horneros» para secuestrar a Cabezas.

–Aníbal Luna: Policía de Pinamar. Condenado a perpetua en el mismo debate.

–Sergio Camaratta: Policía de Pinamar. Condenado a perpetua junto a Prellezo y Luna.

–Alberto «La Liebre» Gómez: Comisario de Pinamar. Condenado a perpetua en un segundo juicio realizado en 2002 por haber liberado la zona al momento del crimen.

–Gregorio Ríos: El ex sargento del Ejército y jefe de la custodia de Yabrán considerado el autor «inmediato». Fue condenado a perpetua en el primer juicio y recibió la libertad condicional en 2008.

-Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana: integrantes de la «Banda de Los Horneros» (eran oriundos de la localidad platense de Los Hornos). Condenados a perpetua en el primer juicio aunque a partir de 2003 se les redujo las penas por la ley del «2×1» y recibieron morigeraciones de la prisión, a excepción de Retana, quien murió en 2001 de SIDA en la cárcel. -Entre 2007 y 2010, todos los ex policías recuperaron la libertad, excepto por Prellezo, que lo hizo en 2017; mientras que Camaratta murió en 2015 por una enfermedad.

Los actos

Familiares y amigos de Cabezas, con la colaboración de los intendentes de Pinamar, Martín Yeza, y de General Madariaga, Esteban Santoro, participaban de un primer acto a las 10, en la cava donde fue asesinado y calcinado José Luis Cabezas. El segundo acto estaba pautado para las 19 en el monolito que lleva su nombre, frente a la Terminal de Micros pinamarense.

Gladys Cabezas, hermana del reportero, confirmó a Clarín que se plantará un«árbol de la paz. para que José Luis descanse en paz».

También este sábado, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizaría un acto a las 18.30 en su sede de Venezuela 1433. Habrá otro homenaje en Santa Fe, en la plaza del Soldado habrá otro acto desde las 10.

El homenaje de ARGRA a Cabezas del año pasado.

A su vez, el recuerdo del fotógrafo tendrá lugar en Mendoza (a 10 en el parque metropolitano de Maipú), en Rosario (10.30 en la plaza Pringles), en Neuquén (10.30 en la plazoleta José Luis Cabezas) y en Salta (a partir de las 16.30 en la esquina de Ruiz de los Llanos y 10 de octubre), informó Clarín.