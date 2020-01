4 cosas en las que debes fijarte esta noche en los Grammy

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Suele haber polémicas entre artistas, discusiones más o menos intensas sobre las nominaciones, y ganas de criticar las actuaciones. Pero este domingo por la noche (17.00 en Los Ángeles), la gran polémica de los premios Grammy estará en el palco. La Academia de la Grabación llega a la 62 edición denunciada ante los tribunales y con su antigua directora ejecutiva despedida a 10 días de la gala. En el plano artístico, es el año de mujeres jóvenes que han irrumpido en la industria con discos descarados. Ente ellas, Rosalía. Estas son algunas de las cosas más interesantes que observar en esta fiesta de la industria del disco:

Un año de mujeres jóvenes y nuevas

Los Grammy 2020 son, a la espera de sorpresas, los de Billie Eilish conta Lizzo. Eilish es, en términos de impacto mediático, la artista del año. Irrumpe en la industria con el disco When we all fall asleep, where do we go?, grabado a sus 17 años sobre grabaciones caseras hechas con su hermano en su casa de Los Ángeles. La canción es Bad Guy. Se presenta en la gala con 18 años y es la artista más joven de la historia nominada en las cuatro categorías principales (grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor nuevo artista), de un total de seis. Frente a ella está Lizzo, que a los 31 años es la rapera del momento con su disco Cuz I love you y la canción Truth Hurts. Lizzo tiene ocho nominaciones. Es la primera vez en la historia que hay dos artistas nominadas en las cuatro categorías grandes. Por detrás está Lil Nas X que se puede llevar canción del año por Old Town Road. Y con ellos más mujeres nominadas: Ariana Grande, H.E.R, Lana del Rey, Maggie Rogers y Rosalía.

La presencia española no es una anécdota

Rosalía es la primera artista en la historia en estar nominada al codiciado Grammy de Mejor Nuevo Artista cantando en español. Es el premio que se da a los músicos en el año en el que les ha conocido el gran público, es decir, al impacto mediático de un nuevo producto, en términos estrictamente discográficos. Rosalía está nominada junto a Billie Eilish, Lizzo, Lil Nas X, Black Pumas, Maggie Rogeres, Tank and the Bangas y Yola. Además está nominada a mejor álbum alternativo latino por El mal querer. Solo tres artistas españoles han ganado premios Grammy: Julio Iglesias, Enrique Iglesias y Alejandro Sanz. Además, actuará en el Staples Center de Los Ángeles delante de toda la élite de la industria del disco y de decenas de millones de espectadores en EE UU.

Las actuaciones prometen

Los premios Grammy son famosos por ser el concierto televisado más cuidado del año. Aparte de las actuaciones seguras de Eilish, Lizzo y Rosalía, está anunciada Ariana Grande, la gran diva pop del momento que el año pasado decidió no actuar tras pelearse con la Academia. Según informaciones de prensa, Taylor Swift planeaba una aparición sorpresa y la ha cancelado. Los Grammy de 2020 tienen planeado un homenaje al rapero Nipsey Hussle, asesinado a tiros, una actuación de los coreanos BTS con Lil Nas X o un homenaje a Prince. Hay 38 artistas anunciados, desde Aerosmith hasta Jonas Brothers.

La polémica

¿Cómo afectará a la gala el hecho de que los que entregan los premios tengan un cuchillo en la boca? En el discurso de 2018, el presidente de la Academia de la Grabación Neil Portnow se metió en un lío importante cuando en pleno Me Too dijo que las mujeres tenían que “esforzarse más” para tener más presencia en la industria. Con las nominaciones de este año no podría decir lo mismo. En cuestión de meses fue reemplazado por una mujer, Deborah Dugan, que venía de ser ejecutiva de casas de discos. Dugan llegaba con la misión de modernizar y dar diversidad a una Academia famosa por tener un cuerpo de votantes muy conservador. Hace dos semanas, la dieron de baja en sus funciones. La razón oficial es acoso a una empleada. Ella afirma que la han boicoteado en sus intentos de renovación. Ha puesto una demanda en la que asegura que las nominaciones de los Grammy están amañadas y hasta acusa a su antecesor de violación. Es el elefante en el escenario de estos Grammy 2020, pero el espectáculo debe continuar.