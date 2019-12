Ventas se desploman por segundo año consecutivo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El 2019 cierra como un año muy malo para el sector comercial, con caídas sostenidas que se arrastran al menos hace dos años. Las expectativas de los comerciantes en Trelew no son buenas para estas Fiestas de fin de año. Si bien podría significar un mayor gasto de las familias, se espera que se mucho menor al de años anteriores.

El titular de la Cámara de Comercio del Este del Chubut (CICECh) Trelew, Rubén Villagra, marcó que “en el balance las ventas no han cambiado. El esquema de pago escalonado, la economía del país, la expectativa con el nuevo plan de gobierno de Nación hace que lo que se venda no esté a la altura de otros años. Y podría ser que los últimos días explote, pero no serán similares a las de otros años. Están caídas, un año muy atípico, muy difícil. Pasamos una situación complicada”.

El empresario trelewense, también se refirió al pago del aguinaldo y cierta incertidumbre que puede llegar a haber en las empresas locales sobre la fecha del depósito. “Hay una ley que obliga a pagarlo en una fecha. Todos vamos pagando en la medida que podemos. El sindicato también creo que vio esto y no están apurando a los empresarios para que se pague. En ese sentido hay una pacificación en la ciudad. Estamos esperando un nuevo plan de gobierno para los comerciantes y todos los empresarios pymes.

“Habrá que esperar a ver cómo se da”, dijo el empresario. “Son dos sueldos elevados. A la gente no le alcanza, pero tuvieron aumentos que se incorporan al básico. Se mantuvo en continuo movimiento el sueldo de los empleados de comercio. Espero que se pueda pagar todo. Veremos si hay alguna otra noticia para dónde vamos. Como estamos creo que se va a poder pagar en el mes de diciembre”, aclaró de todas formas.

Actualmente y hasta marzo se está cumpliendo con la paritaria de los empleados de comercio. Se calcula que un empleado del sector, que trabaja 8 horas de lunes a viernes y medio día los sábados posee un sueldo básico que ronda entre los $ 32.000 y los $ 34.000.

Por último Villagra se refirió a la falta de pago de los bonos para los proveedores, muchos de los cuales tienen deuda incluso desde 2015. “Ahora entramos en conversaciones con el ministro de Gobierno Grazzini porque fue abierto, y consideramos que ya es una cuestión política que no nos hayan entregado los bonos asique hemos hechos propuesta y estamos en discusión para dos o tres planes para poder avanzar”.