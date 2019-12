Unas fotos comprometerían la posible designación de Gómez Ocampo al frente de la Agencia Antinarcóticos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El actual subjefe de la Policía del Chubut aparece en un asado abrazado y festejando con Omar “El Cura” Segundo, el empresario al que le encontraron en su pesquera un cargamento de 110 kilos de cocaína disimulado en cajones con langostino, en un hecho ocurrido en 2013 por el que Segundo terminó siendo condenado a 9 años de prisión.

Esas fotos podrían “dinamitar” la eventual designación del comisario Néstor Gómez Ocampo al frente de la Agencia que el Gobierno piensa poner en funcionamiento a partir del año que viene, justamente, buscando desalentar y reprimir la comercialización de drogas en la provincia.

Gómez Ocampo, quien no estaría pasando por un buen momento en su relación con el jefe de la Policía Miguel Gómez; dejaría el cargo de subjefe de la institución que actualmente ostenta, para pasar a ser el titular de la Agencia Antinarcóticos que dependería exclusivamente del Ministerio de Seguridad que dirige el doctor Federico Massoni.

Pero ni bien su nombre comenzó a sonar como candidato a desempeñar esa función, en las redes sociales se viralizaron unas fotografías en donde él aparece de festejo –aparentemente en un asado– con Omar “El Cura” Segundo.

Esas fotos no habrían caído para nada bien en distintos estamentos del poder político. Y no serían pocos, según se comenta, los que estarían pidiendo no solo que no vaya de jefe de la futura Agencia Antinarcóticos, sino que deje la fuerza policial a la que regresó hace casi tres años después de haberse retirado para secundar a Miguel Gómez.

Parece que al “Cura” Segundo le gustaba llevarse bien con policías porque hay otras fotos –que en su momento también trascendieron– en las que aparece en otro asado junto a algunos oficiales que hoy ocupan cargos de jerarquía en la fuerza, informó Radio 3 Cadena Patagonia.