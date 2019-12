Tras 26 días de huelga, Emmanuel Macron rompe el silencio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este martes pronunciará el discurso de fin de año. Hasta ahora permaneció mudo y dejó a su premier en el centro de la escena.

El presidente Emmanuel Macron va a tener que romper su silencio el martes ante su pueblo, a pesar de sus vacaciones en el fuerte de la Costa Azul. En el discurso de fin de año con que saludará a los franceses deberá referirse a la huelga contra su reforma jubilatoria, que este lunes ha cumplido 26 días y no tiene hasta ahora señal de una solución. El jefe de estado ha permanecido mudo y dejado el centro de la escena a su primer ministro Edouard Philipe. Su único llamado a una “tregua navideña” fue desoído.

“Macron, tu silencio nos está matando” se leía en los posters de los manifestantes que el sábado salieron a las calles de París y otras ciudades francesas, para seguir protestando en plenas vacaciones navideñas.

El modelo presidencial es “no ceder “y dejar pudrir el conflicto hasta que -uno a uno- los sindicatos vayan cediendo y dejando sola a la CGT. Ésta es la central obrera que ha perdido su liderazgo de número 1 en Francia y se juega su vigencia en huelga, en manos de los ferroviarios y conductores de ómnibus, su gran fuerza.

Cuando la reforma es una promesa de campaña y sobre la que él quiere ser reelegido, las críticas crecen sobre el silencio y la arrogancia negociadora del presidente.

Oficiales del palacio del Eliseo informan que en su discurso “buscará calmar las tensiones” y expresará “simpatía a todos los que tienen dificultades para llegar a trabajar todos los días”, a “su sacrificio”, reconociendo el derecho constitucional a la huelga y reforzando un llamado al diálogo.

Nadie espera que en este discurso de fin de año y cuando evitó un saludo a los franceses cristianos en la Navidad en nombre de la laicidad, Macron va a entrar en tecnicidades de la reforma, concesiones en la edad de equilibrio de 64 años que el gobierno sugiere para retirarse y que ha enfurecido hasta los sindicatos moderados. El lo ha llamado la mayor transformación social francesa. Pero sus electores siguen apegados al otro “modelo social francés”. No quieren trabajar más para pensiones más bajas.

El presidente se encuentra bajo intensa presión para negociar. Si bien ha construido su liderazgo sin ceder ante la calle puede correr el mismo riesgo de todos los que lo intentaron antes: fracasar y poner en peligro su reelección.

La ex candidata presidencial socialista Ségolène Royal, que proyecta volver a serlo, denunció que “los franceses no son respetados en esta reforma” e invitó al presidente a retirarla. Denunció “la obstinación del gobierno de no retirar esta mala reforma, que toma a la gente de la garganta, que crea miedo y angustias. ¿Cuántas semanas más de caos? Uno puede haber evitado todo eso. Sí», afirmó la ex candidata y actual embajadora de los dos Polos, nominada por Macron. “Yo escuché que la CGT es insultada. En un país moderno un ministro no insulta a un líder sindical”, alertó Ségolène Royal.

Hasta ahora, el gobierno insiste en crear un sistema por puntos para todos y eliminar los 42 regímenes especiales que gozan muchos sectores franceses, desde los ferroviarios a los que ejercen profesiones liberales. Busca incentivar a los franceses a trabajar más, hasta los 64 años, aunque la edad de la jubilación sea a los 62. Pero los gremialistas consideran que el proyecto del gobierno es meramente financiero, dará entrada a los “hedge funds” como en Gran Bretaña y el modelo es trabajar más por menos.

La huelga ha entrado el lunes en su día 26 y llegará al 27 cuando por primera vez el presidente se dirija a los franceses. Ha pasado Navidad y las vacaciones navideñas con fuertes perturbaciones en el transporte, que se extenderán al menos por dos semanas mas. El encuentro con el gobierno , los sindicatos y los patrones será el 7 de enero. La nueva movilización contra las reformas en todo el país ha sido convocada para el 9 de enero.

Los ferroviarios pierden al menos 150 euros por diarios y exigen concesiones del gobierno para regresar a trabajar.

Muchos ferroviarios han decido regresar al trabajo a riesgo de su propia seguridad. Si bien la tasa de huelguistas alcanzó el 55 por ciento inicialmente, hoy estarían haciéndola solo un 10 por ciento de todo el personal. Pero los conductores siguen en la huelga y eso reduce la cantidad de trenes que funcionan

Hay muchos ferroviarios que piden vacaciones anticipadas o no trabajan por enfermedad y pueden cobrar sus haberes.

Los choferes de ómnibus que rompen la huelga son insultados por sus pares cuando salen de los centros de buses, los conductores de trenes regresan pero bajo protección de seguridad.

El secretario de Transportes, Jean Baptiste Djebbari exhortó a la SNCF y a la RATP, empresa de ferrocarriles y de Metros y ómnibus respectivamente, que “sean vigilantes ante estas acciones inaceptables de intimidación”·.

Los que vuelven a trabajar son tratados de “amarillos” y nadie les dirige la palabra.

Las razones son simples: un ferroviario gana 2000 euros al mes, paga 700 euros de alquiler, debe comer, mantener a su familia y pagar sus impuestos. No resiste hacer 30 días de huelga. A esa ecuación apuesta el presidente Emmanuel Macron.