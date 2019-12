WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La localidad sigue con problemas para la generación de electricidad. Se quedaron sin abastecimiento, y la cooperativa de servicios del lugar debió pedir prestado combustible para el suministro a los vecinos, a Río Pico. Este sábado a la noche se le agotan las reservas.

Hoy por la noche Tecka se quedaría sin energía por la falta de combustible para los motores que proveen electricidad y, según autoridades de la Cooperativa local, aún no recibieron ninguna novedad del camión que acerca el combustible a la localidad.

Tecka Cuenta con un motor que semanas atrás fue reparado, y consume 2.200 litros de combustible por día, con el agravante que se quedaron sin abastecimiento, y la cooperativa de servicios del lugar debió pedir prestado combustible para el suministro a los vecinos, a Río Pico.

Con la preocupación que la situación provoca, ésta mañana el presidente del Concejo Deliberante de la localidad, Ramón Correa, dijo que “nos hemos quedado sin combustible para el motor generador, y nos prestó 4.000 litros la cooperativa de Río Pico para mantener el servicio de energía”.

En este escenario comentó que hace una semana que vienen con cortes programados del suministro, de 1 a 6 de la mañana, para racionalizar el combustible, hasta que quedaron sin nada. Asimismo indicó que el pedido de abastecimiento se hizo el 4 de diciembre, y se reiteró el día 18. “A la fecha no tenemos ninguna certeza de cuándo llegará el camión”, agregó para reflexionar que “si seguimos así, a la Nochebuena la tendremos que pasar con luz de velas”, señaló el concejal en consonancia con el delegado de la cooperativa local e integrante del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, Fabián Briones quién expresó: “El camión con combustible supuestamente salía de comodoro ayer, pero no acá no ha llegado. Supongo que pasaremos las fiestas sin luz, y además sin agua potable”.

Asimismo, Correa planteó como grave el problema, y advirtió que con los cortes que de electricidad que deben programar necesariamente, los comercios tienen dificultades para mantener la cadena de frío en sus productos; se interrumpe el servicio de agua potable por red, y quedan incomunicados al no poder recargar las baterías delos celulares. El motor generador consume 2.200 litros de combustible por día, y el camión que abastece tiene una capacidad de transporte de 4.000 litros.

El concejal recalcó que “estamos en emergencia energética”, y recordó que tienen la palabra del gobernador Mariano Arcioni, de proveer de un nuevo motor a la cooperativa de servicios para la generación. Una alternativa era retirar uno de Corcovado y trasladarlo a Tecka. Pero, tiene un consumo diario de 4.000 litros de combustible.

Con información de Diario Jornada.