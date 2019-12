Sergio Berni exigió “regularizar el consumo de las drogas blandas” y la producción del cannabis

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Seguridad bonaerense dijo que Cristina Kirchner sigue siendo su jefa política.

El ministro de Seguridad bonaernese, Sergio Berni, se mostró a favor de regular el consumo de todas las sustancias psicoactivas que sean «drogas blandas» y hasta se mostró dispuesto a habilitar la «producción del cannabis».

«Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo», aseguró el ministro el lunes por la noche en A24.

«A partir del fallo Arriola, en la Argentina la tenencia de droga para uso personal no es un delito, está legalizada de hecho, pero la tenencia para comercialización es un delito», diferenció.

Berni instó a modificar el accionar de los uniformados en esos casos: «La ley le dice a los policías que si alguien está consumiendo droga está cometiendo un delito». «La policía no tiene que interpretar la ley. Quienes la interpretan son los jueces, que decidieron a través del fallo Arriola que la tenencia para consumo no es delito. Por eso debemos aggiornar todo para que no tengamos interpretaciones», continuó.

«Lo que tenemos que analizar es cómo afrontamos un nuevo paradigma para esa clase de delitos porque las políticas para combatir el narcotráfico fracasaron», sentenció el exsecretario de Seguridad de Cristina Kirchner.

Por otra parte, Berni le agradeció al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la designación al frente del Ministerio de Seguridad, pero aclaró que su «jefa política» sigue siendo la ahora vicepresidenta de la Nación, señaló TN.