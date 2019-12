Sastre: “Me gustaría escuchar de muchos que le digan no a las drogas”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El vicegobernador no cuestionó la movilización antiminera en el exterior de la Legislatura, pero aseguró que “hay que discutir todos los temas». Remarcó que también le gustaría ver manifestaciones y fuertes posicionamientos «en contra de la droga”.

El presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, destacó que “estamos en un sistema democrático” y este marco consideró vital “abordar y dialogar sobre todos los temas. Eso de imponer las prácticas violentas no nos sirve. A mí me gustaría escuchar también de muchos que digan ´no a las drogas´, así como dicen no a la megaminería”.

El jueves en horas de la tarde, los manifestantes contra la minería, realizaron un acampe en el exterior de la Legislatura, con la participación de números musicales. Si bien se mostraron pacíficos, el ministro de Seguridad Federico Massoni, ordenó que se colocaran vallas rodeando el recinto.

La sesión extraordinaria comenzó el viernes a las 8.40 horas, en la que se aprobaron 11 de las 13 leyes enviadas por el gobernador Mariano Arcioni. Luego de finalizada la misma, los manifestantes continuaron concentrados a la espera de dialogar con los representantes provinciales.

Los diputados tuvieron dificultades para salir del edificio porque el grupo antiminero se organizó para cubrir todos los accesos de salida.

El reclamo fue pacífico, con la excepción de un grupo minúsculo que insultó a empleados de la Legislatura, a diputados provinciales y a periodistas de diferentes medios de comunicación que realizaban la cobertura habitual de las sesiones que se desarrollan en la Legislatura.

El momento más complejo llegó cuando finalizó la sesión y los diputados se vieron imposibilitados para retirarse de la Legislatura debido a que los manifestantes habían cubierto todos los accesos de salida. La mayoría de los diputados tuvieron que retirarse escoltados con las fuerzas de seguridad, mientras que otros, como el caso de Carlos Mantegna, Rafael Williams, Belén Baskovc y Adriana Casanovas del PJ, dialogaron con los vecinos que se manifestaron en el exterior de la Legislatura bajo la consigna de “No es No”, en clara alusión al desarrollo de la minería, informó El Comodorense.