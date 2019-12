Sastre instó a trabajar por una comarca sin regionalismos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Puerto Madryn llamó a la dirigencia a trabajar por una comarca sin localismos. Lo hizo al ser consultado por medios radiales sobre el pedido de nuevas frecuencias aéreas para la ciudad ante las controvertidas declaraciones de un empresario hotelero de Trelew.

En ese marco, el Jefe Comunal precisó que nunca se habló de sacar vuelos a Trelew, sino de gestionar más para la región, “ayer cuando leía las declaraciones, me sorprendí, no podía creer que una persona presidiendo una institución pueda decir las cosas que dijo. Desde un primer momento dije que me iba a ocupar de la situación que genera en nuestra ciudad la crisis que hoy está atravesando Andes Líneas Aéreas. Puerto Madryn no puede darse el lujo de perder la conectividad aérea”. Por ese motivo es que “debemos salir a gestionar un vuelo diario más, el cual podría ser Aerolíneas Argentinas, pero en la más remota idea se me puede haber cruzado jamás que Trelew deje de tener un vuelo para que le den a Puerto Madryn. Mi visión pasa por el crecimiento comarcal, pasa por tratar de agregar y no de quitar”.

El fortalecimiento de la economía local debe ser el turismo, “es ilógico pensar que vamos a estar pretendiendo que le vaya mal a una ciudad vecina. Nuestra visión es muchísimo más amplia y va más allá de las fronteras de Puerto Madryn porque tener más vuelos, significa, nada más y nada menos, que atraer más turismo a toda la región”, añadió Gustavo.

“Tenemos un aeropuerto modelo y cabecera en la Comarca como es el de Trelew, al que además debemos seguir fortaleciendo, no tengan dudas de que voy a ser el primero en acompañar a Adrián Maderna para que su ciudad siga teniendo un crecimiento sostenido como lo viene teniendo hasta ahora, para que sea en gran parte la base de llegada de todos los turistas a nuestra región. Pero eso no quita que Puerto Madryn pueda tener uno o dos o cinco vuelos diarios, porque eso se traduce en mayor turismo en nuestra región”.

Y lamentó “encontrarse con dirigentes que piensan tan en chiquito, estas actitudes solo demuestran que están más preocupados por sus cuestiones personales que por ver crecer nuestra región. Estamos en tiempos en que hay que hacer a un costado los regionalismos y estas reacciones son solo prácticas de la vieja política y de la vieja dirigencia que no deja trabajar como se debe”, indicó El Chubut.