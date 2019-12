Riquelme y Bianchi de blanco en una gran fiesta

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Román dijo presente en el festejo por el aniversario del ex DT de Boca y Vélez, y de su esposa Margarita. Y hasta se animó a ir vestido como estaba estipulado.

Mientras en Boca todavía no confirman a Miguel Angel Russo como nuevo entrenador, el cargo sigue acéfalo porque Gustavo Alfaro ya es historia en el banco xeneize. Y, ya como vicepresidente segundo en funciones, Juan Román Riquelme se cruzó con el entrenador más ganador de la historia del club. Un «viejo amigo» suyo: Carlos Bianchi. El ex enganche dijo presente en la anunciada fiesta aniversario del Virrey y de su esposa Margarita. La fiesta top, con invitados especiales (algunos llegados del exterior) se desarrolla desde el mediodía de este sábado en el Elevage Resort, ubicado en la Ruta 6, km 72, de General Rodríguez.

Para estar a tono con lo anunciado en las invitaciones, Román fue enteramente vestido de blanco, al igual que Bianchi y -por supuesto el resto de los participantes. Riquelme fue uno de los jugadores emblema del exitoso ciclo del entrenador en Boca, que se destacó por la conquista de cuatro títulos locales y cinco internacionales, logrando tres Libertadores y dos Intercontinentales.

Carlos Bianchi y su mujer Margarita sorprendieron en las redes sociales al anunciar la fiesta de cumpleaños con un video que quedará en la historia. «Ay, Carli, se acerca la fecha», arranca la esposa del Virrey, quien enseguida le responde: «Y qué hacemos con los invitados». A partir de allí, una divertidísima parodia musical, subtitulada en ingles, para anunciar el gran festejo de aniversario para celebrar los 140 años que suman entre los dos (ambos cumplieron 70 este 2019).

Al ritmo de «Yo no quiero media novia», el hit que cantaba Palito Ortega a fines de los sesenta, Margarita empieza cantando: «Hay que llamarlos por teléfono, todos tienen que estar». Y Carlitos se acopla: «Vienen los 140, ya la fiesta a preparar».

El video dura un minuto, 54 segundos y tiene subtítulos en inglés. Después del hit de Palito, el musical del Virrey sigue al ritmo de «Zapato roto», «Será que no me amas», de Luis Miguel y cierra con una particular versión de «Una cerveza», de Ráfaga .

«Celebremos esta historia, desde cuando era tu novia», tararea feliz Margarita. Y en el final, en inglés, francés e italiano, anuncian la cita: «Marga y Carlos. The 140’s. Saturday December 21. 12.30 horas. Elevage Resort. Ruta 6 km 72. Gral Rodríguez», señaló Clarín.