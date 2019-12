Ocho tendencias de viaje que marcarán la década de 2020

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La década de 2010 fue en la que los viajes se hicieron más fáciles. La llegada de servicios de alojamiento a corto plazo, la aceptación de las “segundas ciudades”, y el rápido crecimiento de las aerolíneas de bajo costo redujeron nuestro mundo y lo hicieron más intrigante. Y la canción de la sirena de las redes sociales nos envió a rincones remotos en busca de lugares “auténticos”, “locales” y “no descubiertos”, o (al contrario) para recrear las instantáneas brillantes de los influenciadores

Pero si el viaje se convirtió en un deporte competitivo en los últimos 10 años, está empezando a aflojarse. Resulta que intentar visitar todos los países del mundo antes de los 40, o simplemente marcar tres ciudades en un viaje de una semana, es agotador. La abrumadora cantidad de canales de reserva y fuentes de inspiración también ha confundido a los viajeros, que tienen dificultades para descubrir cómo aprovechar al máximo cada minuto de sus preciosos días de vacaciones.

Es por eso que el “viaje lento”, que le permite conocer lo que hay bajo la superficie de un lugar simplemente permaneciendo allí un poco más, está ganando terreno. La idea no solo brinda más tiempo de descanso, sino que también es más ambientalmente sostenible y satisfactoria. Estas son algunas de las tendencias que cambiarán la forma en que pensamos sobre nuestras aventuras en 2020 y más allá.

Disfrute de un viaje sin huella

Ya hemos hablado de las compensaciones de carbono y cómo es cada vez más fácil compensar adecuadamente sus vuelos. Pero en 2020 esa tendencia irá mucho más lejos.

Cool Effect, la compañía que más nos gusta para las compensaciones de carbono, lanzará herramientas para ayudarlo a compensar las huellas de carbono de sus vacaciones en crucero. Varias aerolíneas, incluida EasyJet, están estableciendo objetivos para compensar las emisiones de toda su flota. Y los operadores turísticos se están involucrando, asegurándose de que nuestra huella en el suelo también se reduzca. El esfuerzo lo encabeza Natural Habitats, que en 2019 comenzó a ofrecer itinerarios de huella cero. Ahora, la compañía refina esa idea compensando la vida de los viajeros durante un año completo si reservan uno de sus viajes de cambio climático y mundo salvaje (los cálculos de compensación se basan en el tamaño de la casa, las facturas de electricidad, los gastos mensuales y los kilómetros aéreos y de conducción). Dirigidos por expertos de World Wildlife Foundation, los viajeros pueden aventurarse a ver espectáculos como la migración de ballenas en Cabo, la selva amazónica o los osos polares en el Ártico.

Los jardines son el nuevo atractivo de los hoteles

No hay mucho idilio en nuestras vidas de hiperimpulso, y tal vez es por eso que los jardines se están convirtiendo en una característica de hotel cada vez más popular. Suena pintoresco, casi aburrido, y sin embargo ese es el punto. Ya puede comunicarse con la naturaleza de esta manera en lugares como Gleneagles, la icónica finca escocesa que acaba de rehacer sus terrenos para resaltar plantas y flora locales más auténticas en lugar de flores importadas. En el Castillo de Dromoland de 300 años, en Irlanda, también después de una gran renovación, puede realizar visitas oficiales a los jardines con la directora de la propiedad, Dorothy Madden.

El ejemplo más espectacular será a las afueras de París, donde el nuevo Airelles Chateau de Versalles permitirá a los huéspedes dormir en el palacio tan querido por sus jardines de casi 2.000 hectáreas. Gran parte de la experiencia estará orientada hacia el espacio verde épico; incluso el restaurante Alain Ducasse en el lugar estará alojado en un invernadero de vidrio.

Las vacaciones comenzarán antes de salir de casa

Si reserva una villa en Las Ventanas al Paraíso de Rosewood en Los Cabos el próximo año, y si vive en ciudades selectas como Chicago, Nueva York y San Francisco, su estadía comenzará antes de dirigirse al aeropuerto: la propiedad está organizando que los mayordomos lo reciban en la puerta de su casa, lo lleven a su centro de partida y lo invitarán a todo tipo de golosinas personalizadas en el camino. También ofrecerán el servicio en el camino a casa para prolongar la alegría de estar de vacaciones el mayor tiempo posible.

Del mismo modo, el nuevo Mauna Lani en Hawái ofrecerá una “experiencia previa a la llegada” cuando se inaugure en enero, como enviar a los invitados una maleta personalizada de Arlo Skye de edición especial con invitaciones para clases guiadas de paddleboard.

¿Alguno de estos servicios ofrecerá algo que los viajeros ricos necesitan? Eso no está tan claro. Pero la carrera ha comenzado a extender la experiencia del hotel mucho más allá de los límites de la propiedad física.

Vuelven los todo incluido con otro nombre

Varias de las mayores aperturas de hoteles para 2019 fueron de una variedad inusual: resorts de lujo con todo incluido. Pero no fueron promocionados exactamente como tal.

Blackberry Mountain abrió en febrero con tarifas que incluyen desde comidas hasta clases de cerámica a mano y yoga aéreo. Eso contrasta con su hermano mayor, el hiperlujoso Blackberry Farm, que cobra US$175 por una sesión de trepar a los árboles y US$250 por una cena de siete platos con maridaje de vinos (curiosamente, incluso con sus actividades integradas, la propiedad más nueva y menos formal es mucho menos costosa).

En Chile, Puro Vik de US$1.200 la noche, enfocado en el vino, también es nuevo y todo incluido: no se le cobrará ni un centavo, sin importar la cantidad de cabernet sauvignon que tome o la cantidad de paseos a caballo por los Andes que desee hacer. Y cuando el Fijian Resort & Spa de Shangri-La en la isla Yanuca de Fiji reabrió en abril, también se convirtió en un todo incluido, reconociendo que la mayoría de los huéspedes que lo visitan están felizmente limitados a sus ofertas.

Si alguna vez ha gastado US$32 por la copa de vino más barata en su hotel en las Maldivas, sabe que todo esto es un alivio. Claro, algunos modelos con todo incluido buscan garantizar que gastará todo su presupuesto de vacaciones en un solo lugar. Pero, por definición, liberan a los consumidores de asignar cantidades en dólares a cada uno de sus deseos, y eso, en realidad, no tiene precio.

Los clubes de viajes vuelven a ser geniales…

Los clubes de viajes podrían hacerlo pensar en agencias anticuadas y programas que venden viajes con descuento a través de folletos genéricos, pero en estos días se están convirtiendo en algo completamente diferente. Podrían ser una de las formas más sofisticadas de reservar viajes.

Por ejemplo, Inspirato Pass, una suscripción que funciona como un buffet de todo lo que pueda viajar, comienza en US$2.500 por mes e incluye tantas noches como desee en los hoteles asociados de la compañía, casas de lujo o incluso en cruceros. También se incluye ciertas experiencias exclusivas, como el acceso VIP a eventos deportivos. Si desea reservar más de un viaje a la vez, o viajar con su pareja o cónyuge, el costo aumentará gradualmente.

Luego está Prior, un club de membresía para los culturalmente curiosos. En su segundo año, la compañía continúa expandiendo sus eventos de “Nomadic Clubhouse”, similares a fiestas íntimas solo para miembros en escenarios espectaculares.

… y también los clubes de hoteles

Durante años, los hoteles enfatizaron la importancia de atraer a los locales a sus puertas, tanto para generar ingresos adicionales en los restaurantes como para infundirles un ambiente “auténtico”. Ahora que los hoteles son lugares de reunión legítimos, los mejores ofrecen sus espacios más atractivos solo para aquellos que pagan.

Un ejemplo es Aman Resorts, cuya propiedad en Manhattan abre este año con condominios de US$50 millones y su primer club de miembros. Quienes se registren tendrán acceso exclusivo, junto con los huéspedes y residentes, al spa de tres pisos del hotel. Otras propiedades están haciendo movimientos similares, incluidos Six Senses (también en Nueva York) y el Dorchester Dubai. En algunos casos, se centran en ofertas de spa y bienestar; en otros, se trata más del acceso a la programación de eventos frecuentes.

Los spa se moverán a la tecnología extremadamente alta

Somadomes, Bod Pods, el bienestar de la realidad virtual: si no tiene idea de lo que significan estas cosas, pronto la tendrá. Acaban de debutar en Four Seasons Resort Oahu, donde un dispositivo similar a una nave espacial llamado Sensync afirma “reiniciar” los cerebros de los visitantes manipulando los cinco sentidos. Durante el viaje de 20 a 80 minutos, un casco de realidad virtual los “lleva” al espacio profundo, calas o jardines zen, mientras la máquina bombea sonidos y olores relacionados, simula cosas como el viento y la temperatura, y utiliza datos en tiempo real sobre su respiración y frecuencia cardíaca para garantizar que se esté calmando. El Somadome en Ojai Valley Inn es similar; también es una cápsula autónoma, pero se centra en la meditación y la terapia de luz.

En el Dolder Grand en Zúrich y el Four Seasons New York Downtown, los esteticistas utilizan microscopios confocales para obtener información sobre la pigmentación y la elasticidad de la piel, y luego envían datos a un centro de investigación exclusivo para crear una “receta” de productos personalizados según sus necesidades. Y si todo esto suena más estresante que relajante, no se preocupe, aún puede obtener un masaje regular de 90 minutos en todos estos lugares.

Los cruceros son cada vez más pequeños, más verdes y mucho más divertidos

Cuando el Ritz-Carlton Yatch Collection se lance el próximo verano en su viaje inaugural, será una de varias compañías nuevas que intentan cambiar la forma en que pensamos sobre los cruceros. En todo el mundo, los barcos pequeños, diseñados más como residencias boutique que como trozos flotantes de Las Vegas, harán que sea más fácil y atractivo ver lugares costeros remotos. Y no, no estamos hablando de embarcaciones de 200 pasajeros que ya están en uso para todo tipo de equipos de cruceros de lujo. Estos son en gran medida independientes. Agregue las nuevas normas que exigen a las líneas de cruceros reducir sus emisiones en todos los ámbitos, y de repente este modo de viaje parece mucho más interesante.

Fuente: Infobae.