Massoni pide investigar antecedentes de trabajadores de escuelas para evitar el narcomenudeo

La detención de un portero de escuela en el marco de una investigación por venta de drogas en Trelew generó una reunión entre el ministro de Seguridad y el de Educación, donde se discutieron los mecanismos de control y se resolvió analizar los antecedentes de todo el personal que esté en contacto con los menores en las escuelas, ya sean porteros como docentes y personal administrativo.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, remarcó que en los procedimientos del domingo donde secuestraron cocaína y marihuana, “uno de los detenidos era portero de una escuela de Trelew” y consideró que si hay gente “que tiene relación con nuestros jóvenes, con los menores y se dedica a este tipo de ilícitos, nos tiene que llamar a una preocupación supina”.

Es por eso que reconoció que ya habló con el ministro de Educación, Andrés Meiszner, y “vamos a hacer un estudio minucioso de todos aquellos que tienen responsabilidad y contacto con los menores, que no sean consumidores y menos que se dediquen a la comercialización de este ilícito. Vamos a hacer un análisis de los antecedentes, de docentes, porteros, todos aquellos que tienen relación con los menores. No podemos permitir que cualquier persona sea la que tenga contactos con nuestros hijos. Nadie está exento de que pueda existir este peligro, pero no podemos permitir tener profesionales a quien le damos el resguardo de nuestros hijos y no conocemos sus antecedentes. Toda persona que tenga responsabilidades vamos a hacer una revisión de sus antecedentes para ver si no surge nada”.

Reunión con Lleral

El funcionario provincial además explicó que se reunió con el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, con el fin de que “establezcamos esta agilidad y velocidad tanto para lo que el Juzgado Federal necesite que nosotros modifiquemos en Policía, como lo que nosotros necesitamos que modifique dentro de las investigaciones con un objetivo, tenemos que limpiar Chubut, porque hay mucha presencia de estupefacientes”, afirmó.

En cuanto a la intención de avanzar con el proyecto para que Chubut adhiera a la Ley Nacional de Desfederalización del Narcomenudeo, Massoni se refirió a las declaraciones del Procurador General, aclarando que “(Jorge) Miquelarena lo que dijo es que en estos momentos no tiene los recursos como para llevarlo adelante. Dijo que está a favor, que en un comienzo como fiscal de Estado, Mario Das Neves le preguntó que pensaba y él dijo no estar de acuerdo pero, con el tiempo, se convenció de que había que adherir a esta norma”.

“Este flagelo lleva a que el Estado tenga la política que ha propuesto el gobernador Mariano Arcioni que es dotarla de recursos necesarios para que podamos hacer mella, porque hace 60 años se viene combatiendo el narcotráfico y no le hacemos mella, al contrario, cada vez hay más presencia de droga y el ciudadano lo naturaliza más, es de acceso muy público. Nos van ganando terreno y es un negocio extremadamente lucrativo, máxime cuando no hay una sanción judicial al respecto y cuando vemos, como es este caso, donde esta persona tiene un proceso firme y se encuentra en libertad por determinación de la Cámara Federal”.

El ministro Massoni adelantó que en relación a la adhesión, no se mandará el proyecto a la Legislatura para ser tratado en sesión extraordinaria sino que será durante el período ordinario “con el fin de que discutamos y debatamos qué es lo mejor para nuestra provincia”.

“Hablé con el presidente de la Cámara Federal, Javier Leal de Ibarra, con el fin de que tengamos una discusión porque él no está de acuerdo, pero quiero la fundamentación y que llamemos a todos los actores para ver de qué manera podemos hacer un combate en serio”.

Agencia Antinarcóticos

Reiteró el ministro que se creará la Agencia Antinarcóticos de la Provincia y que ya se organizó la Subsecretaría que se va a encargar del seguimiento de los delitos financieros y económicos, que va a dar apoyatura a esta Agencia. “Atacamos el narcomenudeo con la adhesión a la ley, pero tenemos que buscar a los grandes y los descubriremos por el manejo de dinero que no pueden demostrar”, concluyó el funcionario.

El Superior se opone a que la Justicia de la Provincia investigue el narcomenudeo

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, sostuvo que la Justicia Provincial no está en condiciones ni cuenta con los recursos para hacerse cargo de las causas relacionadas con el narcotráfico o narcomenudeo.

La opinión del alto funcionario judicial es coincidente con las declaraciones formuladas recientemente por el procurador general, Jorge Miquelarena.

Panizzi enfatizó que “la asignación de la competencia a la Justicia Provincial no puede ser el resultado de la improvisación” y agregó que “se requiere una planificación muy ordenada porque estamos hablando de asuntos muy complejos”.

El ministro de la Corte Provincial indicó que “hoy por hoy, el Ministerio Público Fiscal está atiborrado de trabajo y me parece que en lugar de darle más oxígeno, se intenta asignarle una gran cantidad de causas, lo que me parece un gran desatino”.

Con un parte de prensa, el presidente de la Sala Penal del STJ, afirmó que “si no se hace una previsión presupuestaria de cuánto dinero se necesita para que la justicia ordinaria empiece a investigar las causas relacionadas con el narcotráfico estamos empezando mal”. Agregó que “hoy la criminalidad funciona como un sistema de mercados y resulta muy oneroso para el Estado hacer frente a bandas criminales que cuentan con alta tecnología y con importantes recursos económicos”.

Panizzi consignó que estas cuestiones hay que preverlas y subrayó que “es necesario sentar a todas las partes involucradas en una mesa de concertación para planificar seriamente una política a largo plazo, porque avanzar con medidas tomadas a tontas y locas, no tiene ningún sentido”.

Con información de Diario Jornada.