Las protestas en Mendoza por la ley 7722 llegaron a la prensa internacional

The Guardian y El País publicaron esta tarde artículos que da cuenta de las protestas ambientalistas y el rechazo a la minería metalífera.

El diario inglés The Guardian se hizo eco de las protestas en Mendoza contra la modificación de la Ley 7722 y publicó esta tarde un artículo en el que describe la lucha de los ambientalistas tras la modificación a la ley aprobada en la Legislatura.

A hint of cyanide in Argentina’s Malbec

????

Mendoza is a semi-arid desert that gets the water for its vineyards from the snowy caps of the nearby Andes mountain range, already diminishing from the stress of global warming.https://t.co/wTL83LS256

— Uki Goñi (@ukigoni) December 23, 2019

La nota, firmada por el periodista Uki Goñi, destaca que la vigencia de la 7722 mantuvo desde 2007 lejos del territorio provincia la distintos proyectos extractivos intensivos. Sin embargo los cambios introducidos empujaron a las calles a miles de ciudadanos para manifestarse en la Casa de Gobierno.

El informe apunta contra el gobernador Rodolfo Suárez como el generador de la bronca en los manifestantes al tras dar a conocer la cantidad de proyectos mineros que están en carpeta:

«Suárez enfureció aún más a los manifestantes el domingo, cuando anunció 19 proyectos de minería de uranio, cobre, oro, plomo, plata, zinc y hierro», señala.

Así mismo se menciona las declaraciones del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, quien aseguró hoy que la promulgación de la Ley se hará de un momento a otro: «La ley tiene consenso, Suárez nunca ocultó su promesa de generar minería en Mendoza», cita el portal

Por su parte el medio británico también hiso hincapié en la visión favorable que el presidente Alberto Fernández tiene sobre la minería: «se ha pronunciado a favor de los proyectos mineros que, según él, son vitales para la recuperación de Argentina de su perenne malestar económico», relató Goñi en su artículo