La planta de personal en la municipalidad de Gaiman aumentó el 266 por ciento

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Pasó de tener 150 empleados en el 2007 a 400 en la actualidad, aunque este número no está del todo claro para las nuevas autoridades municipales que calculan que puede haber más.

El diagnóstico lo brindó el ex intendente de Gaiman, Raúl Mac Burney, quien dialogó con Radio Chubut hoy para analizar el desafío que tiene por delante el flamante jefe comunal Darío James.

Mac Burney interpretó que la gestión de James es muy complicada porque tiene comprometido casi todo lo que ingresa para pagar sueldos.

Pero lo describió al nuevo intendente como «honesto y entusiasta» dos valores indispensables para la gestión municipal.

El ex intendente cuestionó a las recientes autoridades por tener el «sí fácil» que los llevó a tomar empleados sin medir las consecuencias.

Sin embargo Mac Burney aportó un dato por demás sospechoso y es la aparición en la planilla de empleados semanales de personas que no solo no se las vio jamás trabajando sino que ni siquiera están en el padrón de electores, lo cual lleva a deducir que no son de Gaiman o bien que se hizo aparecer a gente que no existe y que alguien cobraba los sueldos por ellos.

También planteó las irregularidades en el plano de los loteos privados que se están ofreciendo sin la debida autorización municipal.