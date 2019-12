Hernández remarcó que “sin consenso social, no hay minería”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“No es posible habilitar una actividad, como la mega minería, sin un consenso social favorable…el pueblo se ha expresado…trabajemos alternativas para otras actividades productivas”, tuiteó la diputada nacional por el Frente de Todos.

“Todas las expresiones democráticas tienen valor y deben ser escuchadas y debatidas adecuadamente”, señaló Estela Hernández a través de la red social de microblogging.

Inmediatamente, surgieron las respuestas de quienes la siguen, marcando diferentes posturas. Uno de ellos se manifestó a favor de los dichos de la legisladora: “Bien Estela. La contaminación no conoce de zona limitada. Hay que hacer algo para que tod@s l@s chubutenses tengan oportunidad de trabajo pero sin poner en riesgo el futuro!!”.

Otra usuaria hizo énfasis en una situación que complicaría la negativa: “El tema es que la minera ya compro la tierra hace años y descubrieron acuiferos que permitirian un exponencial desarrollio agricola ganadero en la meseta… Pero….estan en sus tierras”.

Más en el plano político, llegó la reacción de un tercero: “Al gobierno de Arcioni ya le queda grande la gestión no querido pensar si encima los diputados votan por el SI a la megamineria. Como actuará el Ministro de Seguridad de Chubut ante una posible manifestación de antimineros?

Desviando el foco, una usuaria le pidió a Hernández que establezca otras prioridades: “No a la Mega minería. Dale prioridad a la Salud de la población de Chubut”, pidió.

También hubo quien recordó la consulta popular: “Compañera cuando se expresó el pueblo… La esperamos por la Meseta y se llevará otras opciones para analizar”.

Y como no podía ser de otra manera, apareció el infaltable “#NO es #NO = NO es NOOOOOOOOO!!!!”

Otra mujer insistió con la idea de un “plebiscito vinculante ya donde todos los chubutenses nos expresemos es verdad q durante años han abandonado de políticas de desarrollo a la meseta, en busca de mostrar a la misera minería como única opción, santa cruz la Rioja Catamarca son pcias con minería y pobres”.

Finalmente otra persona atenta a las publicaciones de la diputada, pidió que “Busquen otras alternativas para el desarrollo de la Meseta que sea limpio y sustentable para todos los Chubutenses! Solo tenemos un río, y de ahí sacamos el agua para todos!”.