Gisela Barreto: “Con cada aborto se abren celdas del infierno que son terribles”

La conductora Gisela Barreto se manifestó con dureza en contra del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por haber asegurado que se va a estimular la producción estatal de misoprostol, un medicamento esencial para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo, según la OMS.

Barreto, una de las vedettes más destacadas en la década del ’90, que ahora trabaja como conductora y en sus programa suele hablar de la palabra de Dios y manifiesta sus ideas extremistas en contra de la legalización del aborto, fue consultada sobre el anuncio del ministro en diálogo con Radio Mitre.

“Siempre voy a optar por la vida, siempre voy a optar por que saquen de la venta todo lo que sea muerte. El misoprostol es igual a muerte, a asesinato, a sangre sobre la Argentina. Creo que tenemos un país lo suficientemente golpeado como para seguir golpeándolo y seguir manchándolo de sangre”, aseguró.

Según sus palabras, sintió “un gran dolor” y “una gran tristeza” al escuchar las palabras de González García: “Es la forma encubierta o cubierta de legalizar el aborto. El 8 de agosto de 2018 (sic) se dijo ‘no, la ley no fue promulgada’, entonces manchar de sangre un país ya tan dolido como la Argentina no la hace crecer, la hace retroceder. Vamos a seguir retrocediendo”.

“¿Sabías que con cada aborto, dice la Iglesia, se abren celdas del infierno que son terribles y los espíritus que salen son horrorosos? Con cada aborto el mundo se llena más de negrura, de tinieblas. Y después los seres humanos decimos qué está pasando. Está pasando que nosotros mismos, con los actos que cometemos, llámese aborto -es terrible sacar la vida: solo Dios nos da y nos quita la vida-, estamos trayendo cosas más oscuras a esta tierra”, aseguró.

En ese sentido, indicó: “Cuando un presidente designa a personas que están a favor de cosas tan nefastas, llámese ideología de género, aborto, llámese solidaridad, y sacan el dinero a los ciudadanos y no se sacan el dinero ellos mismos, eso se llama maldad, destruir el país, se llama farsa. Entonces, cuando eligen a una persona así (por González García), ¿qué podés esperar? Algo bueno no.

De un ser que tiene pensamientos de destrucción en su interior ¿qué puede salir? ¿Algo constructivo? No. No espero nada. Lo único que hago es rezar. Eso sí hago: rezar por todos los políticos, sin excepción, para que Dios toque sus corazones y todo pensamiento nefasto o catastrófico de muerte que pueda tener sea arrancado de su corazón”.

“Cuando la ley del mal reina la Tierra vivimos como estamos viviendo: no podemos vivir pensando únicamente en lo material. No podemos vivir pensando en cómo nos llenamos de dinero cuando el resto de la gente se muere de hambre, no llega a pagar a fin de mes, no llega a pagar la luz, no pasa una Navidad con su familia bien, se mueren de infartos. Eso no es caridad, no es solidaridad; eso es avaricia, es hurto, es robo. Llamemos a las cosas como son”, concluyó.

En el 2018 Barreto comenzó a ser noticia por sus declaraciones en temáticas vinculadas al aborto, la ideología de género y el sexo. En su programa La fe mueve montañas, por ejemplo, realizó una curiosa metáfora sobre los peligros del sexo anal utilizando un vaso de agua.

“Estoy en una mesa sentada con un montón de personas sentadas en una cena y yo decido que como es mi vaso, me pertenece, quiero que este vaso esté dado vuelta, no lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo todo, mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea esta parte del vaso (la de abajo) la dejo para arriba. La parte de la cola del vaso dejo para arriba, agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir?”, se preguntó la conductora en su programa.

Y continuó, intentando relacionar el vaso con el sexo anal: “El agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Y yo voy a responder: es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero. Es lo mismo, ¿no es cierto?”.

Al respecto, explicó: “Esto es lo que les están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo hacés lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás, lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete (sic), me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto».

La conductora también había generado revuelo por opinar que la ideología de género limita la libertad de expresión y pensamiento. Al respecto, volvió a fijar su postura: “No estoy de acuerdo con la ideología de género, que enseñan a los chicos desde el jardín que todo vale, que hombre con hombre está bien, y mujer con mujer está bien. El adulto que haga lo que quiera, pero al nene no lo podés enseñar eso. El niño decidirá cuando tenga cierta edad”, señaló Diario Jornada.