Este lunes se pagaría el aguinaldo a trabajadores activos de la educación

En las últimas horas, el Gobierno provincial anunció que mañana lunes se pagará el aguinaldo a todos los trabajadores activos de la educación. Si bien desde los gremios docentes celebran la noticia, todavía hay incertidumbre y la lucha entre ambos sectores continúa, debido a que hay un manto de dudas con respecto a algunos reclamos del sector docente, que por el momento siguen sin tener respuestas.

En este contexto Mónica Márquez, secretaria de Promoción Social de la Junta Ejecutiva de ATECh, en diálogo con Crónica se refirió a la lucha del sector docente. Si bien el tema “concluyó” hace un tiempo cuando el gobierno y los gremios se pusieron finalmente de acuerdo, todavía quedan reclamos que atender, algo que mantiene en vilo a los distintos sindicatos docentes de la provincia.

“El seis de enero vamos a tener una nueva reunión con el gobierno para definir el pago de la última cláusula gatillo, eran tres y nos pagaron dos. Tentativamente, lo que sabemos es que este último aumento se pagaría en enero. De todos modos, nuestro secretario general (Santiago Goodman) dijo que si no está regularizado el salario de los docentes a la fecha de inicio del ciclo lectivo, las clases no van a comenzar”, explicó la docente.

Deudas en materia de infraestructura

Otro de los reclamos fuertes de los gremios docentes tiene que ver con las obras de infraestructura pendientes en distintas escuelas de la provincia. Meses atrás, el Ejecutivo Provincial se comprometió a realizar una inspección en todas las regionales de la provincia.

Dicha inspección se hizo en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, pero no en Trelew y Rawson. “Faltan obras en toda la provincia. Si avanzan o no, eso se verá después. Es una de las condiciones para que comiencen las clases. Nosotros tampoco somos irracionales, no vamos a pedir cosas imposibles.

Lo que sí planteamos es que hay casos que necesariamente deben atenderse. Hay escuelas que tienen problemas de calefacción, y sabemos que ahora, en el receso de verano, esos problemas pueden resolverse. No vamos a pedir que se construyan nuevas escuelas, pero sí que se hagan los proyectos”, subrayó Márquez.

Paritarias 2020

En otro tramo de la entrevista, Mónica Márquez se refirió a lo que serán las próximas paritarias, durante 2020. Desde ATECh anunciaron que esto también será un condicionante para que las clases comiencen el próximo año.