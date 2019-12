El ministro de Trabajo expresó que los aumentos a los jubilados seguirán siendo trimestrales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Claudio Moroni aseguró que, con los incrementos de marzo, los haberes más bajos superarán la inflación.

El flamante ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que los aumentos a los jubilados seguirán siendo trimestrales, negó que haya un «congelamiento» y dijo que los haberes más bajos superarán la inflación.

«Nosotros encontramos un sistema previsional con una alta desigualdad entre los extremos. O sea, el 64% de jubilados percibe 14 mil pesos y unos pocos tienen haberes altos. Es ridículo. Nuestra propuesta fue parar los sistemas de actualización, porque si seguíamos así, estos índices se iban a mantener. Y los incrementos deberían estar destinados a mejorar los haberes más bajos», aseguró el ministro.

En declaraciones a C5N, Moroni continuó: «Arrancamos con una medida importante. Que los que tienen haberes más bajos cobren 5 mil pesos adicionales en diciembre y enero. En marzo vamos a establecer un aumento que va a garantizar que los haberes bajos superen la inflación. No hay ningún congelamiento. Eso no es verdad». Y continuó: «Va a haber aumentos trimestrales, apuntando nuestros esfuerzos a los haberes mínimos».

El funcionario propone ir a un sistema «sustentable» en el tiempo: «Es por eso que pedimos los seis meses. Queremos que el régimen jubilatorio sea solidaria y redistributivo«.

Así, Moroni defendió la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. «Si esto no es una emergencia, y si no tenemos que priorizar a aquellos que han quedado por fuera de lo que consideramos un nivel adecuado de vida, no sé cuál es la emergencia. Trato de imaginarme una situación peor y me cuesta», sostuvo.

Por último, Moroni también negó los rumores que hablaban de una suspensión de las paritarias. «Lo que planteamos es una facultad al Ejecutivo de hacer incrementos mínimos y plantear las paritarias. Hay sectores que han quedado francamente hundidos respecto a la inflación. Lo que hacemos es darle un piso a la negociación salarial. Las paritarias se mantienen. Si negocian un mayor superior, absorberá este mínimo que fija el Ejecutivo». Y sentenció: «No se suspende la negociación colectiva. No hay suspensión de paritarias«, informó Clarín.