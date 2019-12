El desafío de San Martín: permitir que River trabaje con tranquilidad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La localidad cordillerana se propone disfrutar del Millonario pero sin entorpecer la pretemporada del plantel. Uno de los desafíos que se plantean los lugareños y el personal del hotel donde se alojarán los subcampeones de América, que ya bajan ese mensaje.

Cada vez falta menos para que River arribe a San Martín de Los Andes en una inédita pretemporada, con toda la expectativa que ello genera. Se sabe que la delegación del subcampeón de América se hospedará en el lujoso hotel Loi Suites Chapelco del 3 al 10 de enero y que ese último día partirá a Uruguay para disputar un amistoso ante Nacional de ese país, antes de reanudar la competencia oficial con un partido pendiente frente a Independiente de Avellaneda por la Superliga.

Lo que todos parecen tener en claro es que una de las cuestiones por las que el Millo eligió la Cordillera radica en la paz de un lugar único, en “el entorno y la tranquilidad de San Martín». «No te olvides que acá el actor Gustavo Bermúdez en su momento de mayor éxito y fama caminaba tranquilo por la calle. No sé si sucederá lo mismo con Gallardo por las pasiones que despierta el fútbol, pero este es un desafío para toda la ciudad también, estar a la altura en todos los sentidos. En el hotel la idea es no molestar y tratarlos como huéspedes normales”, explica una fuente del selecto lugar escogido a LM Neuquén.

Prefiere conservar el anonimato pero su mensaje no dista mucho del que dejó hace unos días a LM Neuquén Nico Urquiza, uno de los hinchas más famosos de la banda roja en esa ciudad; un pueblo que se mentaliza y propone no entorpecer la actividad de River durante lo que será su histórica estadía.

“Vamos a recibir al equipo con una verdadera fiesta desde el aeropuerto al hotel, con un pasillo espectacular. Eso sí, queremos que los hinchas se saquen las ganas de ver a los jugadores en ese momento, que griten con todo y que luego se vayan a sus casas tranquilos y los dejemos trabajar en paz al Muñeco y a los muchachos, que por eso eligieron San Martín, por la calma”, reflexiona con inteligencia el hincha cuya particular historia ya contamos, el que se casó en el mismísimo Monumental.

Enamorado de la Patagonia, “Gallardo conoce este lugar. Ha estado aquí mismo alojado, en la parte del complejo en una de las casas”, precisó a su vez el informante del confortable búnker en el que parará el Millo.

Por otra parte, se supo que el club sugirió a la prensa porteña y en general que durante esos días evite instalarse en el mismo recinto para no perturbar a los futbolistas. Eso sí, la reserva finalmente no es completa, sino que habrá otras personas esos días en el hotel de la Ruta 40, por lo que los jugadores no estarán exentos de algún pedido de foto o autógrafo. Pero hasta ahí…

Lo cierto es que al igual que tantos turistas, River viene en busca de calor pero a la vez de tranquilidad a la Cordillera. Y en San Martín prometen dársela más allá de la pasión que generan sus colores.