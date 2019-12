Conocé el origen de la estrella de Navidad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La vemos coronando al árbol de Navidad y arriba de la casita del belén. La estrella de Navidad es una decoración que no puede faltar durante estos días.

Es la guía que sirvió a los Reyes Magos hacia el niño Jesús. Te contamos muchas más cosas del origen de la estrella de Navidad.

Origen incierto

Si bien, como acabamos de nombrar conocemos a este astro como el que indicó a los Reyes Magos hacia dónde debían ir para llevarles hacia el niño Jesús que acababa de nacer, su origen no está claro.

La estrella de Navidad guió a los Reyes de norte a sur, cuando realmente debe hacerlo de este a oeste, por tanto es algo que va más allá de ciencia y es un símbolo para explicar que les llevó hacia el hijo de Dios.

Documentación antigua

Pero su simbolismo es antiguo, porque hay documentos que ya hablan de la famosa estrella de Navidad en los cuadros pintados por Giotto en diversos nacimientos o pesebres.

Más teorías sobre su origen

Se dice que esta estrella podría ser la luna eclipsando a Júpiter. Así lo explicó el astrónomo Michael Morner de la Universidad Rutger en New Jersey, pues encontró un indicio manuscrito escrito en el siglo IV que establecía este eclipse, y que había tenido lugar el 20 de marzo y el 17 de abril del año 6 a.C. de nuevo.

Júpiter y Saturno

Hay más explicaciones, pues una de las primeras es que dio a conocer el astrónomo alemán Johannes Kepler en 1614. Kepler determinó 105 conjunciones de los planetas Júpiter y Saturno que ocurrieron en el año 7 a. C. y relacionó este hecho con la estrella de Belén. Lo cierto es que posteriormente se vio que esta teoría podría no ser del todo cierta porque ambos planetas no se acercaron lo suficiente para ofrecer este efecto.

Significado de esperanza

En realidad, la estrella que guió a los Reyes Magos está cargada de significado y se identifica con la luz, la esperanza y la fe que tienen los cristianos en la religión.

De Filipinas

La famosa estrella de Navidad de cinco puntos es originaria de Filipinas. Al parecer, ahí se usaban linternas con forma de estrellas de cinco puntas llamadas “Parol”, y en el país cubren las ventanas de las casas y los negocios desde septiembre hasta enero, informó Ok Diario.