Conocé al empresario que regaló 50.000 dólares a cada empleado por Navidad

Este ha sido el generoso regalo de un empresario a sus empleados por Navidad.

La Navidad es una época de alegría y felicidad. Y si no que se lo digan a los empleados del empresario que regala 50.000 dólares como extra de Navidad a cada uno de ellos. Edward St. John, presidente de una conocida agencia inmobiliaria en Estados Unidos, ha señalado que quiere dar a sus 198 trabajadores entre 50.000 y 250.000 dólares, en función de su valía y el tiempo que lleven trabajando en la compañía.

Tal y como explica el propio Edward St. John, no se trata de un regalo sin más, sino de una compensación por haber logrado todos los objetivos del año. Además, el empresario desea que espera que el dinero tenga un impacto importante en la vida de cada uno de los empleados.

La inmobiliaria St. John Properties tiene sede en Maryland y ha querido recompensar así a sus empleados. ¿La razón? Durante este año 2019 todos han trabajado mucho y muy duro, consiguiendo así extender sus propiedades hasta alcanzar los 18 millones de metros cuadrados divididos en oficinas, locales y viviendas en nada más y nada menos que ocho estados.

Un video publicado por el empresario que regala 50.000 dólares muestra cómo los trabajadores sostienen un sobre de color rojo y segundos después lo abren para conocer qué regalo les corresponde. Un total de 10 millones de dólares a repartir. Seguro que esta Navidad es mucho más bonita para ellos.

Edward St. John está muy agradecido a los 198 trabajadores por su dedicación y trabajo. Y no podría pensar en una mejor forma de demostrarlo. ¿A quién no le gustaría tener un jefe así?, señaló Ok Diario.