Conformaron un nuevo bloque en el Concejo Deliberante

Es unipersonal y lo creó el concejal de extracción radical Omar Lattanzio, que integraba anteriormente el bloque Juntos por el Cambio. Su alejamiento obedece a “cuestiones de funcionamiento”

El nuevo bloque se llama Raúl Ricardo Alfonsín y de esta forma el Concejo Deliberante queda con un cuerpo tripartito de concejales: Juntos por el Cambio con tres miembros, el Frente de Todos con ocho miembros y el mencionado nuevo bloque con un solo integrante.

Consultado por su decisión, Omar Lattanzio relató que “mi integración a Cambiemos fue por un arreglo que hubo entre el PRO y la UCR después de las PASO”. Luego de las elecciones generales de octubre “entendí que podía trabajar con ellos en bloque, sin embargo tantas veces me dijeron que entré por la ventana, tantas veces me dijeron que soy la minoría de la minoría, además que no puedo presidir el bloque porque sería inaudito”, contó Lattanzio, “entonces tomé la decisión”.

Además Lattanzio continuó explicando que “durante cuatro años estuve enojado porque cuando se conformó Cambiemos, el PRO no le permitió a la UCR intervenir, entonces yo no voy a esperar cuatro años a que no me dejen intervenir o tomar posición en mi lugar, por ese motivo tomé la decisión”.

Por su parte el concejal Tomás Buffa (Juntos por el Cambio) comentó al respecto que “hemos tenido una charla interna donde discutimos esta postura y no supo explicarnos en qué sentido se sentía marginado”, por lo que especula que la postura de su excompañero de banca “se reduce a una decisión política de un grupo sectorial que acompaña y comparte su posición”.

Además Buffa expresó su sorpresa debido a que “en los quince días que llevamos de gestión el único proyecto que hay en comisión es el del Ente Comodoro Turismo, donde hemos trabajado en conjunto, él (por Larranzio) ha participado de las reuniones (…) por lo cual no entiendo la situación a la que el refiere que se lo marginó”. El concejal Continuó argumentando que este tipo de decisiones “debilita la estructura partidaria de la UCR”, y remarcó que “a nosotros nos votó el 31% de la gente para respetar el proyecto de Juntos por el Cambio, no votó nombres sino proyectos”.