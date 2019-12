Buffa y Saffirio cuestionan la falta de argumentos de Lattanzzio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El nuevo bloque se llama Raúl Ricardo Alfonsín y de esta forma el Concejo Deliberante queda con un cuerpo tripartito de concejales: Juntos por el Cambio con tres miembros, el Frente de Todos con ocho miembros y el mencionado nuevo bloque con un solo integrante.

Consultado por su decisión, Omar Lattanzio relató que “mi integración a Cambiemos fue por un arreglo que hubo entre el PRO y la UCR después de las PASO”. Luego de las elecciones generales de octubre “entendí que podía trabajar con ellos en bloque, sin embargo tantas veces me dijeron que entré por la ventana, tantas veces me dijeron que soy la minoría de la minoría, además que no puedo presidir el bloque porque sería inaudito”, contó Lattanzio, “entonces tomé la decisión”.

Además Lattanzio explicó que “durante cuatro años estuve enojado porque cuando se conformó Cambiemos, el PRO no le permitió a la UCR intervenir, entonces yo no voy a esperar cuatro años a que no me dejen intervenir o tomar posición en mi lugar, por ese motivo tomé la decisión”.

No conforme con los argumentos, quienes fueron sus compañeros en Juntos Por el Cambio, Tomás Buffa y Graciela Saffirio, expresaron su disconformidad con los argumentos del ahora titular del primer bloque unipersonal de la gestión de Juan Pablo Luque en la intendencia.

Consultado por la prensa, Buffa enfatizó que “Omar Lattanzio integró la lista de la alianza que la UCR provincial ratificó para las últimas elecciones, producto del acuerdo de los partidos integrantes, sin tener en cuenta criterios lógicos de representatividad de la minoría derrotada”.

“En ese marco, nuestra lista, encabezada por Ana Clara Romero y Gastón Acevedo, dio cumplimiento con lo establecido e integró la lista a cargos parlamentarios con el primero de la lista Alternativa Radical, quien compitiera dentro de la alianza electoral. Así se dio que con solo el 2 por ciento de votos obtenido en las PASO, Latanzzio ingresó en el tercer lugar de la nómina de concejales para la elección general de octubre pasado” , indicó Buffa.

Luego, el concejal argumentó: “Los motivos que expresara a nosotros y públicamente Lattanzzio como justificativo para romper el bloque opositor en el Concejo, son vagos, insuficientes, incongruentes y ajustado a un modalidad de la política que la ciudadanía repudia. Omar no nos supo argumentar con claridad cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esta decisión y diferenciarse de la lista que lo llevó hasta el Concejo Deliberante, yo lo veo más como una decisión apoyada en el internismo partidario de la UCR, apresurada, desacertada, oportunista y que violenta directamente a la voluntad popular expresada en la urnas, fruto de una mala estrategia política”.

También consideró que “está faltándole el respeto a ese 31% del electorado que puso en cabeza de nosotros su voluntad, hay un gran porcentaje de gente que aposto por este proyecto y espera que los representemos de la mejor manera”.

Por su parte, la concejal Graciela Saffirio expresó ” en lo particular me siento muy defraudada por lo sucedido, no solo porque desde el primer momento Omar nos amenazó con romper. Creo que por lo menos tres veces nos dijo que iba a hacerlo sin expresar motivos serios o claros, sino que también porque pretende arrogarse la representación de un partido que trabajó mucho para que tanto él, Tomás y yo seamos sus representantes genuinos en el poder legislativo municipal”.

” Ya vimos cuál ha sido la reacción del pueblo ante los cambios que vienen realizando algunos oportunistas de la política” sentenciaron los ex compañeros de bloque de Lattanzzio.