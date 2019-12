Balance positivo del año de la Oficina de Mediación Comunitaria de Trelew

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Oficina de Mediación Comunitaria, dependiente de la Agencia de Seguridad y Prevención de la Municipalidad de Trelew, realizó un balance del 2019 en el que han tenido un porcentaje amplio de resoluciones positivas.

Desde el inicio de la gestión hace 4 años, la Oficina de Mediación Comunitaria ha intervenido en centenares de casos, con resultados beneficiosos para los vecinos que se presentan con inconvenientes.

De la Oficina de Mediación Comunitaria, la mediadora Nancy Parada, repasó: “Ha sido un año agitado en el que hemos podido trabajar, resolviendo la mayoría de los casos en forma positiva. Hemos tenido un abordaje muy amplio de los problemas sociales”.

“Los casos abordados durante este año fueron alrededor de 250, con un total cercano a los 600 durante los 4 años de gestión, desde que se puso en marcha la Oficina”.

La Oficina de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Trelew atiende casos por ruidos molestos, mascotas, basura, límites y medianeras, entre otros.

La dependencia municipal está ubicada en el barrio Padre Juan, en José Hernández 160, entre Moreno y Urquiza, y ante cualquier inquietud los vecinos que quieran contactarse se pueden comunicar al celular 2804 220591, que está disponible las 24 horas del día.

Los interesados también pueden contactarse con la Oficina de Mediación a través del mail: mediaciontrelew@gmail.com o el Facebook: Mediación Comunitaria Trelew, para cualquier consulta, destacando que el servicio que brinda el municipio es gratuito, confidencial y voluntario.

Testimonios

Dora Andraca, vecina del barrio Santa Mónica, comentó su situación particular: “Tuve un problema con una filtración de agua de un departamento al paredón de mi casa. No encontraba solución porque no se podía dialogar con el vecino.

En esta línea, la vecina indicó: “Desde la Oficina se citó al sujeto y se arregló todo, por lo cual estoy muy agradecida de tener este servicio que es muy importante porque nosotros no sabemos qué hacer ni dónde ir y hay muy buena recepción, te atienden muy bien”.

Por último, Manuel Barone, vecino de zona semi céntrica de la ciudad, mencionó que tuvo una “situación de medianeras en una obra, por cuestiones de ruidos y suciedad”. Barone precisó que luego de presentarse en la oficina se pusieron los términos para llegar a un acuerdo, citando a la otra parte, y remarcando que es “un trámite muy sencillo, y se evita el camino judicial, ayudando a resolver la situación de buena manera”.