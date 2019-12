Antonena irá a la Legislatura para que se apruebe el Presupuesto

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este viernes tratará la Legislatura el paquete de 13 leyes enviadas por el Ejecutivo. Hoy estará Antonena intentando despejar dudas. La oposición tiene varios planteos en carpeta, sobre todo respecto a obras.

El proyecto de Presupuesto para el año 2020 en Chubut, si tiene la aprobación de Legislatura, será de $ 121.619.049.164, casi el doble del simulado a principios de 2019, cuando se proyectó un total de gastos por $ 63.000 millones, aunque por el incremento en las paritarias, que rozó en casi todos los casos en el 40% más cláusula gatillo, finalizó muy por encima de lo calculado.

Como informara EL CHUBUT esta semana, un dato significativo del Presupuesto es que el Gobierno está proyectando para el año entrante un déficit superior a los 11 mil millones de pesos.

Además, Provincia derramará $ 77.586 millones para pagar sueldos durante todo 2020. Solo los docentes se quedarán con 34.000 millones de pesos. Contemplando los 12 meses y el medio aguinaldo de junio y diciembre, el Gobierno necesitará $ 5.968 millones por mes para cubrir salarios cada mes.

Todo esto y muchos otros puntos expondrá hoy el ministro de Economía, Oscar Antonena, cuando concurra a las 12 del mediodía a la Legisltura convocado por los diputados provinciales. La pretensión del gobernador Mariano Arcioni, es que el Presupuesto 2020 salga aprobado en la sesión extraordinaria prevista para mañana viernes, sobre todo teniendo en cuenta que ha venido trabajando con un presupuesto reconducido porque la anterior Legislatura no reunió los votos para su aprobación.

Planteos al ministro

«Queremos evacuar algunas dudas sobre el Presupuesto, sobre todo en lo vinculado a las obras que están previstas para las diferentes ciudades», indicó el diputado provincial Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio), expectante a la reunión de hoy con el ministro Antonena.

Explicó el legislador radical que «tenemos de parte de los intendentes, al menos los que son de Cambiemos, algún pedido especial para que revisemos esa situación» de las obras.

De todos modos, aclaró que «hasta ahora hay más duras que objeciones», pero prefirió no exponerlas hasta tanto no conversarlas con el ministro de Economía. «Algunas ya se las he manifestado a algún ministro para que sean revisadas antes de esa reunión. Pero el día jueves (por hoy) vamos a dar algunas precisiones si es que no nos convencen las aclaraciones que da el ministro», agregó Pagliaroni.

Otros proyectos

Aunque estimó Pagliaroni que el Gobierno tiene la cantidad de votos suficientes para aprobar todo lo que propone, «nosotros estamos evaluando punto por punto de los trece temas que están en tratamiento, y ver cuáles vamos a acompañar».

Dejó en claro que buscarán garantizar el pago de sueldos de diciembre a los empleados públicos como lo han hecho en otras oportunidades, pero «el resto de los temas los vamos a mirar muy bien, para ver si acompañamos la designación del Fiscal de Estado, del directorio de Petrominera, el Presupuesto, la Ley de Obligaciones Tributarias, hay varios temas sensibles que hay que revisarlos profundamente», indicó El Chubut.