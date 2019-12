Alejandro Simeoni expresó “el Estado no tiene la capacidad de control para la actividad minera en la provincia”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Expresó que “me parece bien plantear el debate porque es inexistente y se plantean sólo cuestiones propagandísticas y no se hace un debate profundo, ni en los medios políticos, ni en los medios profesionales”. Y no sólo plantear la minería como vía de escape a la crisis económica “no nos podemos quedar ahí».

El docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, el Geólogo Alejandro Simeoni mantuvo un extenso diálogo en el espacio de Actualidad 2.0 por FM del Mar vinculado a la controversia social que se genera en torno a la posible explotación minera en Chubut, que se plantea desde el poder político, sostuvo que actualmente el Estado no tiene la capacidad de control para la actividad minera en la provincia, ni para dar la discusión por la renta, ni para hacer los controles pertinentes “los políticos están tratando de solucionar la emergencia económica, la crisis, de ahora que la gente está con hambre y acepta cualquier cosa y lo que acepta es un negocio desastroso, entonces no estamos en capacidad para dar el debate a menos que pongamos las cosas sobre la mesa” empezando la discusión por las regalías del recurso.

Consideró que es bueno debatir “necesitamos saber bajo qué condición vamos a realizar la explotación” abriendo la discusión sobre la postura en contra por las condiciones de explotación desde el reparto de la renta y por la imposibilidad de desarrollar la actividad minera de forma sustentable desde el punto de vista ambiental, en ese sentido indicó que “el Estado no está en condiciones de controlar”, teniendo en cuenta que la provincia recibiría el 1% de las regalías por la explotación minera, se estipula que “se lleven el 2% del precio de metal en boca de mina, si se suma el costo de transporte, la reasignación, y otro tanto a saber, el precio de venta de metal te queda la mitad, un 1%, es decir, la empresa se lleva 99 lingotes de oro y le deja al Estado provincial un solo lingote con el cuál le queda para construir, en infraestructura, en caminos, que se genere la red eléctrica para abastecer a la población, as us vez la población que se genera por un lapso de 5 a 10 años durante la etapa de explotación minera, en salud y en seguridad, más los costos ambientales que se genera en la remediación. Todo tiene que hacerlo con sólo un 1% y no alcanza”, informó Radio Del Mar.