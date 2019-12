Alberto Fernández: “No es una ley de ajuste”, refiriéndose a la Ley de Emergencia Económica

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El mandatario habló por radio y dio un mensaje de Navidad. «Brindo por una Argentina justa, sin hambre, con trabajo para todos, donde los empresarios inviertan y ganen», detalló.

«Primero y ante todo, brindo por los que están mal, para que dejen estarlo, para que todos estemos mejor», dijo. Y agregó: «Si ellos dejan de estar mal, todos vamos a estar mejor».

«Que puedan comer los que no tienen comida, que todos estemos un poquito mejor. La obligación de todos los que estamos mejor es ayudar a los que no tienen», subrayó.

Para el Presidente uno de sus mayores objetivos es ayudar a los menos tienen.

«Me molesta que hayan dicho que sacamos esta ley como un trámite de escribanía», aseguró Alberto Fernández.

En diálogo con la AM750, pidió a los argentinos hacer «algo épico entre todos», como «terminar con el hambre».

Sobre la ley de Emergencia advirtió que «no es una ley de ajuste». «Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía. La versión original es bastante distinta de la final. Fuimos escuchando y corrigiendo», sumó.

Además, el Presidente remarcó que no se congelarán las jubilaciones como dice la prensa: «Pensemos también cómo nos van generando ideas que no son ciertas y hacen un enorme daño, no es honesto», según El Cronista.