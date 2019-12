Adrián Maderna exigió que la planta política de Trelew done los sueldos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se determinará el mecanismo para que los incrementos a los funcionarios vayan para organizaciones sociales sin fines de lucro. El mandatario adelantó que habrá estrictos controles para la asistencia del personal jerárquico. Despúes del 15 de enero llamára a Extraordinaria para la Central de Cargas.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, dispuso que toda la planta política de la Municipalidad comience a donar sus aumentos de sueldo durante 2020 y, además, anunció que serán más severos los controles de ingreso y salida de los funcionarios municipales, que también deberán firmar una planilla.

Maderna hizo estos anuncios durante una entrevista con el programa “A Tiempo”, por Cadena Tiempo. “Podríamos haber sido demagógicos y anunciar un congelamiento total de sueldos de la planta política, pero nos pareció que esta modalidad es mejor, es una mejor señal para los vecinos, y en la primera reunión de Gabinete que haremos en enero vamos a definir la modalidad, pero seguramente cada vez que haya un aumento para la planta política ese monto será destinado a alguna organización social sin fines de lucro”, señaló el jefe comunal.

Maderna dijo que serán mucho más severos los controles para que estos funcionarios cumplan con las tareas encomendadas: “Cada funcionario municipal va a tener que firmar planilla, con horario de entrada y de salida. La idea es que tenga que de dar el ejemplo, que no digo que no se cumplía, pero vamos a tener mayor severidad comparado con años anteriores. No todos, por supuesto, pero hay algunos que no tuvieron el compromiso y ya no están más en la Municipalidad”, sentenció el intendente trelewense.

Respecto al gabinete, expuso que en los primeros días de enero se irán haciendo las incorporaciones: “Tenemos tanto a Héctor Castillo que vuelve a Acción Social y Sebastián de la Vallina en Obras Públicas. A su vez la incorporación de Juan Carlos Jara en Política Integradora y Alejandra Vázquez en Promoción Social”.

Asimismo confirmó la creación de la Coordinación de Intendencia, que será ocupada por Sandra Tribuzio. “Viene trabajando con nosotros sin cumplir con un cargo político. Su rol será articular acciones con las áreas municipales, trabajar con lo interno de la intendencia, la comunicación diserta con los funcionarios. Es el corazón de la Municipalidad, sensible, donde se acercarán vecinos. El nexo para que las necesidades de los vecinos llegue a cada área”.

Central de Cargas

Por último, se refirió la Central de Cargas y manifestó que después del 15 de enero se hará el llamado a sesión extraordinaria, con el objetivo de “darle tiempo” a los concejales para que analicen los expedientes y “cumplir con la documentación requerida y dar el debate”.

Aunque en este sentido manifestó la intención para que en el primer mes del año se lleguen a los consensos necesarios”, informó Diario Jornada.